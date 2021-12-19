Son Dakika: Kar uyarılarının ardından İstanbul'da seferberlik başladı! 290 bin ton tuz hazır bekletiliyor

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca devam eden kar yağışının yeni haftada da etkisini sürdüreceğini duyurdu. Art arda gelen kar yağışı uyarılarının ardından vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar başlatıldı. İstanbul'un bazı noktalarında havaların soğumasıyla birlikte hava sıcaklıklar 4 derecenin altına kadar düştü. Hafta içinde bazı kesimlere kar yağdı. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak.

TUZ STOKLARIYLA HAZIR BEKLİYORLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda deposunda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor. Cebeci'de bulunan tuz deposunda hazırlıklar giderek hız kazanıyor. Cebeci tuz deposunda kristalize olmuş tuzlar, elek diye tabir edilen makinelerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Buradan da kepçe yardımı ile kamyonlara yüklenerek, İstanbul'un çeşitli bölgelerine gönderiliyor. Önümüzdeki günlerde 100 bin ton tuzun daha depolara ilave edilmesi bekleniyor. İBB ve İSFALT'a bağlı ekipler AKOM'dan gelecek olumsuz bir bildirime karşı belirli noktalarda araçları ve tuz stoklarıyla hazır bekliyor.