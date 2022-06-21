Son dakika: Marmaris'te korkutan yangın... 20.00'de başladı! Yine ciğerlerimiz yanıyor

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

HAVADAN MÜDAHALE SONLANDIRILDI

Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

BAKAN VAHİT KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’teki orman yangınına 144 arazöz, 13 dozer, 576 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’teki yangını, Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

BİR YANGIN HABERİ DE ANTALYA'DAN

Antalya'nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi Çayağzı mevkisinde zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor. (AA-DHA)