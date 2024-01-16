SON DAKİKA | Motokurye Yunus Emre Göçer'in öldüğü kazada karar! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin TL'lik para cezası

Son dakika Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve sonrasında Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'la ilgili karar belli oldu.