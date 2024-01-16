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  4. SON DAKİKA | Motokurye Yunus Emre Göçer'in öldüğü kazada karar! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin TL'lik para cezası

SON DAKİKA | Motokurye Yunus Emre Göçer'in öldüğü kazada karar! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin TL'lik para cezası

16.01.2024 12:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme Somali liderinin oğluna 27 bin 300 TL para cezası verilmesine hükmetti.

Son dakika Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve sonrasında Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'la ilgili karar belli oldu.

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SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN 27 BİN 300 TL'LİK PARA CEZASI KARARI

MAHKEMEDEN 27 BİN 300 TL'LİK PARA CEZASI KARARI

Mahkeme Somali liderinin oğluyla ilgili kararını açıkladı. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobil arkadan çarptı. Yola savrulan Göçer, hastaneye kaldırıldı. Olay günü ifadesi alınan Mohamud ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

6 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltı talimatı verilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Motokurye son dakika
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