Son dakika: Rusya geri mi çekiliyor? Ukrayna sınırında son durum: Görüntüler yayımlandı

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askeri birliklerini geri çektiği iddiası bölgedeki gerginliği az da olsa azalttı. Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada tatbikatı biten Rus birliklerin üslerine döndüğünü belirtmiş ABD ve NATO bu açıklamayı doğrulamamıştı. Bugün ise Moskova'dan yeni bir hamle geldi...

RUS ASKERLERİ UKRAYNA SINIRINDAN ÇEKİLİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'daki tatbikatları tamamladığını ve Ukrayna sınırına yakın böglelerdeki bazı silahlı kuvvetlerini üslerine çekmeye başladığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI Bakanlık tarafından yayınlanan video görüntüleri de Rus tanklarının ve zırhlı araçlarının demiryolu yük trenlerine bindiğini ve askeri bölgelere geri döndüğünü gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın askeri bölgelerdeki bazı birimlerin geniş çaplı hazırlık tatbikatlarını tamamladığını ve üslerine demiryolu, karayolu taşımacılığı ile döndüklerini söyledi.

Ayrıca Rus-Belarus büyük ölçekli Müttefik Kararlılık 2022 tatbikatını tamamlayan Rus ordusunun bir kısmının da üslerine dönmeye başladığı ifade edildi.