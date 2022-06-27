SON DAKİKA: İçeride binden fazla sivil vardı! "Kurbanların sayısını hayal etmek imkansız" Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna'daki bir AVM'ye füze saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada saldırı esnasında bölgede binden fazla sivilin olduğunu duyurdu. Görüntüler, vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA: RUSYA, UKRAYNA'DA AVM VURDU! ALEVLER ARASINDA KALDILAR

Saldırı sırasında AVM'de binden fazla sivil olduğu gelen bilgiler arasında. Görüntülerde binanın alevler içinde kaldığı, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığı görülüyor. Zelenskiy, Telegram'dan Rusya'nın saldırısını açıkladı. Ukrayna lideri ayrıca Rusya'nın çaresiz kaldığı için sivilleri vurduğunu belirtti.

"KURBAN SAYISI TAHMİN EDİLEMEZ"

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız." ifadelerini kullandı.

EN AZ 2 ÖLÜ, 20 YARALI

Ukrayna Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda en az iki kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko ise saldırıda yaralananlardan 9'unun durumunun ağır olduğunu bildirdi.