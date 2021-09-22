Sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri neler? Sonbahar ekinoksunda neler olur?

Sonbaharın gelmesiyle beraber ekinoks zamanlarında ne olduğu merak edilmeye başlandı. 21 Eylül'de gerçekleşen duruma Sonbahar ekinoksu adı veriliyor.Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin başlangıcı olarak bilinen bu dönemde Güneş ışınları da dünyaya farklı açılarda düşüyor. Peki sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri neler?

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

22 Eylül tarihi sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilmektedir. Bu tarih aynı zamanda ekinoks olarak adlandırılmaktadır.

22 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°’lik açı ile düşmektedir ve gölge boyu Ekvator’da ise sıfırdır.

Ayrıca bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise bunun tam tersi yaşanmaktadır. Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır . Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçmektedir. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olmaktadır. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR? 21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°’lik açı ile düşmektedir. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlamaktadır. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.