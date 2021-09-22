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Sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri neler? Sonbahar ekinoksunda neler olur?

22.09.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mart ve 22 Eylül'de güneşten gelen ışınlar ekvatora dik olarak gelmektedir. 21 Eylül'de gerçekleşen duruma ise Sonbahar ekinoksu adı verilmektedir. Bu dönem Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin başlangıcı olarak bilinmektedir. Peki Sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri neler? Sonbahar ekinoksunda neler olur? İşte ekinoks tarihleriyle ilgili merak edilenler...

Sonbaharın gelmesiyle beraber ekinoks zamanlarında ne olduğu merak edilmeye başlandı. 21 Eylül'de gerçekleşen duruma Sonbahar ekinoksu adı veriliyor.Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin başlangıcı olarak bilinen bu dönemde Güneş ışınları da dünyaya farklı açılarda düşüyor. Peki sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri neler?

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

22 Eylül tarihi sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilmektedir. Bu tarih aynı zamanda ekinoks olarak adlandırılmaktadır.
22 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°’lik açı ile düşmektedir ve gölge boyu Ekvator’da ise sıfırdır.
Ayrıca bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise bunun tam tersi yaşanmaktadır. Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır . Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçmektedir. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olmaktadır. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?
21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°’lik açı ile düşmektedir. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlamaktadır. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.
Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcı olmaktadır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçmektedir. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülmektedir. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcı olmaktadır.
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