Sosyal medyada infial yarattı! Yıllarca mahallenin çocuklarını istismar etti, bunun için özel oda bile yaptırdı... "Canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın"

Türkiye bugün Bağcılar'daki sapığı konuşuyor. Mahallede suculuk yapan bir esnafın yıllardır çocukları istismar ettiği ortaya çıktı. Üstelik bunun için bir odayı süngerle kaplatıp önlem alması gözlerden kaçmadı. Kendince her türlü önlemi aldığını sanan sapık bir çocuğu daha odaya kapatıp istismar edince polislere yakalandı. Ekiplerin araştırmasında istismara ait görüntülerin olduğu ve bu görüntülerin yıllardır saklandığı ortaya çıktı.