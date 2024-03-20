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Sosyal medyada infial yarattı! Yıllarca mahallenin çocuklarını istismar etti, bunun için özel oda bile yaptırdı... "Canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2024 17:56
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Bağcılar'daki bir sucunun yıllardır çocuklara uyguladığı şiddet ve istismar gün yüzüne çıktı. Detaylar herkesi kahrederken sosyal medyada sucunun sayfası adeta yorum yağmuruna tutuldu. Beddualar, küfürler yağdıran kullanıcılar sucuya adeta öfkelerini kustular. Bir kullanıcı sinirini, "Allah'ım ne olur canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın" sözleriyle gösterdi. İşte her satırıyla hafızalarda derin izler bırakan o haber...

Türkiye bugün Bağcılar'daki sapığı konuşuyor. Mahallede suculuk yapan bir esnafın yıllardır çocukları istismar ettiği ortaya çıktı. Üstelik bunun için bir odayı süngerle kaplatıp önlem alması gözlerden kaçmadı. Kendince her türlü önlemi aldığını sanan sapık bir çocuğu daha odaya kapatıp istismar edince polislere yakalandı. Ekiplerin araştırmasında istismara ait görüntülerin olduğu ve bu görüntülerin yıllardır saklandığı ortaya çıktı.

İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada adeta infial yaratan olayda kullanıcılar sapığa ait Instagram adresini buldu. Kimi kullanıcı küfürler yağdırırken kimisi ise beddua etti. Sert yorumlar ise saatler geçtikçe daha da arttı. Öfkelerini gösteren kullanıcıların dikkat çeken yorumları ise şu şekilde oldu;

- Allahım ne olur canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın.

- Herkes hesabı şikayet etsin pislik adam.

- Senin etlerini lime lime parçaladıklarını görsem içim soğumaz. Allah beterini sana yaşatsın.

- O çocuğun hayatını mahvettin sen. Bu travmayı nasıl atlatacak aman yarabbi...

- Her gün öyle eziyet çek ki ölmek için yalvar.

- Umarım o çocuklara yaptığın şeylerin bin beterini yaşatırlar sana.

- Nüfustan düşüşünün haberini bekliyoruz.

- İnsan değil yaratık.

İŞTE DETAYLAR

İŞTE DETAYLAR

60 yaşındaki Metin Şenay, uzun yıllardır Bağcılar'da su satışı yapıyordu. Halk TV'de yer alan habere göre 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şenay, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti.

'EVİNE BIRAKMA' BAHANESİYLE...

'EVİNE BIRAKMA' BAHANESİYLE...

Tarih 24 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde, Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Aile, saatlerce çocuklarını ararken, şikayet üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sapık Sucu Bağcılar
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