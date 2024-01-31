Spor salonuna parası yetmeyince bu yöntemi buldu! Hem 37 bin TL tasarruf etti hem inanılmaz bir değişim yaşadı 'En tuhaf kısmı...'

Kilo vermek ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için her zaman çok fazla para harcamaya gerek yok. Bunun en dikkat çekici örneklerinden bir tanesi ise 26 yaşındaki iki çocuk annesi kadına ait. Spor salonundan istenilen ücreti karşılayamayacağını anlayınca bulduğu yöntemle bambaşka bir hayata kavuştu.
Dailymail'de yer alan habere göre; iki çocuk annesi bir kadın, 5.000 kalorilik beslenme düzenini bırakıp çocuklarını evdeki egzersizlere dahil ederek gerçekleştirdiği kilo verme başarısının sırlarını paylaştı.
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Cassie Morrison, sağlıksız beslenmesini yağsız protein ürünleriyle değiştirerek ve küçük çocuklarını squat, omuz egzersizleri, plank ve kol kıvırma gibi çeşitli egzersizlere dahil ederek kilo vermek için sürekli çaba sarf etti.
Çocukları kaldırmak ve sağlıklı beslenmenin birleşimiyle Cassie'nin ağırlığı iki yıl içinde 107 kilodan 63 kiloya düştü.
Cassie, spor salonu üyeliğinden tahmini olarak 1.000 sterlin (37 bin TL) tasarruf etti ve şunları söyledi: 'Çocuklarla birlikte egzersiz yapmak bana çok yardımcı oldu. Hiçbir zaman uygun ağırlıklara param yetmedi, ama gerçekten çaba harcamak ve kilo vermek istedim, bu yüzden çocuklarımı kullanmak bir sonraki en iyi şeydi. Bunu her zaman yaptım.'
Hayatı boyunca kilolarıyla mücadele eden iki çocuk annesi kadın, her zaman ortalamanın üzerinde kilolu olduğunu açıkladı. Yemek planının özellikle kötü olmadığını söylemesine rağmen yine de her gün yaklaşık 5.000 kalorilik atıştırmalık ve abur cubur tüketiyordu. Ancak son ulaştığı kiloda aynada kendisini görmeye dayanamadı. Tatile gittikten sonra, utanmaktan fotoğrafını bile çekemeyince, bu kadarının yeterli olduğuna karar verdi.