Spor salonuna parası yetmeyince bu yöntemi buldu! Hem 37 bin TL tasarruf etti hem inanılmaz bir değişim yaşadı 'En tuhaf kısmı...'

Cassie, spor salonu üyeliğinden tahmini olarak 1.000 sterlin (37 bin TL) tasarruf etti ve şunları söyledi: 'Çocuklarla birlikte egzersiz yapmak bana çok yardımcı oldu. Hiçbir zaman uygun ağırlıklara param yetmedi, ama gerçekten çaba harcamak ve kilo vermek istedim, bu yüzden çocuklarımı kullanmak bir sonraki en iyi şeydi. Bunu her zaman yaptım.'