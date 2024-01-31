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    4. Spor salonuna parası yetmeyince bu yöntemi buldu! Hem 37 bin TL tasarruf etti hem inanılmaz bir değişim yaşadı 'En tuhaf kısmı...'

    Spor salonuna parası yetmeyince bu yöntemi buldu! Hem 37 bin TL tasarruf etti hem inanılmaz bir değişim yaşadı 'En tuhaf kısmı...'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    31.01.2024 17:36 | Son Güncelleme:
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    Zayıflamaya karar veren pek çok kişi sağlıklı ve dengeli beslenmesi ve düzenli egzersiz yapması gerektiğini biliyor. Ancak bazen bazıları da egzersiz için spor salonuna gitmesi gerektiğini düşünüp bunu da maddi olarak karşılayamayacağını fark edince tüm bu önemli yolculuktan bir çırpıda vazgeçiyor. Ancak İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın bunu yapmadı. Spor salonu ücretini karşılayamayınca ilginç bir yöntem buldu, hem tasarruf etti hem de inanılmaz bir değişim yaşadı.

    Kilo vermek ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için her zaman çok fazla para harcamaya gerek yok. Bunun en dikkat çekici örneklerinden bir tanesi ise 26 yaşındaki iki çocuk annesi kadına ait. Spor salonundan istenilen ücreti karşılayamayacağını anlayınca bulduğu yöntemle bambaşka bir hayata kavuştu.

    'SPOR SALONU ÜYELİĞİNİ KARŞILAYAMADIM, BU YÜZDEN ÇOCUKLARIMLA AĞIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADIM'

    Dailymail'de yer alan habere göre; iki çocuk annesi bir kadın, 5.000 kalorilik beslenme düzenini bırakıp çocuklarını evdeki egzersizlere dahil ederek gerçekleştirdiği kilo verme başarısının sırlarını paylaştı.

    İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Cassie Morrison, sağlıksız beslenmesini yağsız protein ürünleriyle değiştirerek ve küçük çocuklarını squat, omuz egzersizleri, plank ve kol kıvırma gibi çeşitli egzersizlere dahil ederek kilo vermek için sürekli çaba sarf etti.

    Çocukları kaldırmak ve sağlıklı beslenmenin birleşimiyle Cassie'nin ağırlığı iki yıl içinde 107 kilodan 63 kiloya düştü.

    Cassie, spor salonu üyeliğinden tahmini olarak 1.000 sterlin (37 bin TL) tasarruf etti ve şunları söyledi: 'Çocuklarla birlikte egzersiz yapmak bana çok yardımcı oldu. Hiçbir zaman uygun ağırlıklara param yetmedi, ama gerçekten çaba harcamak ve kilo vermek istedim, bu yüzden çocuklarımı kullanmak bir sonraki en iyi şeydi. Bunu her zaman yaptım.'

    Hayatı boyunca kilolarıyla mücadele eden iki çocuk annesi kadın, her zaman ortalamanın üzerinde kilolu olduğunu açıkladı. Yemek planının özellikle kötü olmadığını söylemesine rağmen yine de her gün yaklaşık 5.000 kalorilik atıştırmalık ve abur cubur tüketiyordu. Ancak son ulaştığı kiloda aynada kendisini görmeye dayanamadı. Tatile gittikten sonra, utanmaktan fotoğrafını bile çekemeyince, bu kadarının yeterli olduğuna karar verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    kilo verme zayıflama
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