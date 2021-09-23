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  4. "Su canavarları" tüm bölgeyi istila etti! "Bu kadar yoğun değildi"

"Su canavarları" tüm bölgeyi istila etti! "Bu kadar yoğun değildi"

23.09.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri’nin bazı kısımlarını kaplayan ’su canavarı’ olarak bilinen su sümbülleri, bugün yaşanan sağanak yağış sonrası nehrin denize döküldüğü bölgeyi istila etti. Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirterek, "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı." dedi.

Lübnan’da doğan ve Suriye’den geçerek Hatay’da Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi. Nehrin denizle buluştuğu bölgeyi su sümbülleri kapladı.

"SON 2 SENEDİR DAHA DA YOĞUNLAŞTI"

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirterek, "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akar sularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor" dedi.

Balıkçı Erdoğan Aşker ise, su sümbüllerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi. (İHA)

YAĞIŞLAR SONRASI TÜM BÖLGEYİ KAPLADILAR

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Anahtar Kelimeler:
Hatay
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