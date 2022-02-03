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"Su içmek çok faydalı" bunu artık herkes biliyor! Peki su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz?

03.02.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yapılan bir araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı. İngilizlerin sadece yüzde 6'sının günde önerilen miktarda su içtiği ortaya çıkınca uzmanlar harekete geçti. Birçok kişi günde ne kadar su içmesi gerektiğinin bile farkında değildi. Her gün en az 2 litreye denk gelecek şekilde 8 – 10 bardak su içmeliyiz.

Su içmenin faydalı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak yapılan bir araştırmaya göre; ne kadar su içilmesi gerektiği konusu soru işaretleriyle dolu. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, her 10 İngiliz'den sadece birinin yeterli miktarda su içtiğini hatta günde içmesi gereken su miktarını bilen kişi sayısının çok az olduğunu ortaya çıkardı.

GÜNDE NE KADAR SU İÇİLMELİ?

Uzmanlar her gün en az 2 litreye denk gelecek şekilde 8 – 10 bardak su içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Vücudumuzun yarısından fazlası suyla kaplıdır. Bu yüzden sağlıklı bir bünye için vücudu susuz bırakmamak gerekir.

YETERİNCE SU İÇİLMEZSE NE OLUR?

YETERİNCE SU İÇİLMEZSE NE OLUR?
Dehidrasyon, aldığınızdan daha fazla sıvı kullandığınızda ya da kaybettiğinizde ve neticesinde vücutta normal işlevleri yerine getirmek adına yeterli su ve sıvı mevcut olmadığında meydana gelmektedir.
İnsan vücudunun yaklaşık %65’i sudan meydana gelir ve günlük ortalama olarak 2, 5-3litre su kaybeder. Kaybedilen sıvıların yerine yenisini koyulmadığında susuz kalınmış olur.
Su kaybının yanı sıra vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de dışarı atılır.

HAFIZA KAYBINA NEDEN OLUR

HAFIZA KAYBINA NEDEN OLUR
Dehidrasyon dengesini sağlayamadığınızda yorgun ve bitkin hissedersiniz. Baş ağrısı ve odaklanmada sıkıntı yaşar hatta psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Vücudun susuz kalması sonucu baş dönmesi hatta bayılma yaşanabilir. Ne kadar uzun susuz kalırsanız belirtiler daha da kötüleşecektir.
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