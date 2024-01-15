Sürdüğünüz anda... Saray hekimlerinin tedavi edemediği kişileri bile iyileştiren İbn-i Sina bin yıllık kitabında yazmış! Altın değerinde güzellik formülü

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinde tavsiye ettiği bitkiler ve sebzeler bugün halen daha çeşitli rahatsızlıkların tedavisi ve vücutta ya da ciltte meydana gelen problemlerin iyileştirilmesi için kullanılıyor. Zamanında hastalığa yakalanan ve saray hekimlerince bir türlü tedavisi bulunamayan Buhara Emiri Nuh Mansur'u tedavi ederek eski sağlığına kavuşturan İbn-i Sina'nın yazdığı reçeteler bugün de takip ediliyor. İbn-i Sina'nın “El Kânun Fi't-Tıbb” adlı bin yıllık eserinde yüzünde akneler olanlar için öneriler var. Kitapta İbn-i Sina bunun için gül suyusunu öneriyor. Gül suyu günümüzde çok sayıda merhemde ve cilt bakım ürününde kullanılıyor. Gül suyunu düzenli olarak cildinize uygulayarak cildinizdeki akne ve sivilce oluşumlarından kurtulabilir, kırışıklıkları geciktirebilir, cildinizi nemlendirebilir, daha sağlıklı, daha parlak ve daha canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.
Gül suyunun avantajları arasında cildin pH dengesini koruma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca, antiseptik özelliği sayesinde akne ve sivilce oluşumunu önlemede yardımcı olabilir.
Cildi nemlendirerek kuruma ve gerginlik oluşumunu engeller. Doğal içeriği sayesinde cildin nem dengesini korur ve her cilt tipine uygun bir nemlilik sağlar.
Cilt gözeneklerini arındırarak yağlanmayı azaltır ve sivilce, akne oluşumlarını kurutur. E vitamini içeriği sayesinde nemlendirici etki sağlar. Gül suyu, cilt için ideal bir tonik olarak kullanılabilir. Gün sonunda veya makyaj sonrasında yüz temizliği için gül suyu kullanmak, parlak ve canlı bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir.
Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde yaş kaynaklı kırışıklıkların ortaya çıkmasını geciktirebilir.
Cildin ölü derilerinden arınmasına ve hücrelerin yenilenmesine destek olur. Ayrıca, cildin hava koşullarından kaynaklanan toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Tıkanmış gözenekleri açarak cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar.