Sürdüğünüz anda... Saray hekimlerinin tedavi edemediği kişileri bile iyileştiren İbn-i Sina bin yıllık kitabında yazmış! Altın değerinde güzellik formülü

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinde tavsiye ettiği bitkiler ve sebzeler bugün halen daha çeşitli rahatsızlıkların tedavisi ve vücutta ya da ciltte meydana gelen problemlerin iyileştirilmesi için kullanılıyor. Zamanında hastalığa yakalanan ve saray hekimlerince bir türlü tedavisi bulunamayan Buhara Emiri Nuh Mansur'u tedavi ederek eski sağlığına kavuşturan İbn-i Sina'nın yazdığı reçeteler bugün de takip ediliyor. İbn-i Sina'nın “El Kânun Fi't-Tıbb” adlı bin yıllık eserinde yüzünde akneler olanlar için öneriler var. Kitapta İbn-i Sina bunun için gül suyusunu öneriyor. Gül suyu günümüzde çok sayıda merhemde ve cilt bakım ürününde kullanılıyor. Gül suyunu düzenli olarak cildinize uygulayarak cildinizdeki akne ve sivilce oluşumlarından kurtulabilir, kırışıklıkları geciktirebilir, cildinizi nemlendirebilir, daha sağlıklı, daha parlak ve daha canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.