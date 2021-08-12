Swap nedir? Swap anlaşması yapılırsa ne olur? Swap'ın türleri nedir?

TCMB ve Katar Merkez Bankası'nın vardığı swap anlaşması ve Güney Kore ile imzalanan 2 milyar dolarlık swap anlaşması sonrası, swap'in ayrıntıları merak ediliyor. 'Takas' anlamına da gelen swap anlaşması 'değiş tokuş etmek' manasında da kullanılıyor. Peki swap nedir, ne anlama gelir? Son Dakika: Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

SWAP NEDİR?

Son gelişmelere göre, Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolar değerinde bir swap anlaşması imzaladı. Anlaşma bugün yani 12 Ağustos itibarıyla 3 sene geçerli olacak. Gelişme sonrası swap'in ne olduğu araştırılıyor.

Swap (diğer ismiyle takas) iki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen addır. Faiz oranları ve döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riskler swap işlemlerinde en aza indirmek için amaçlanır.

Özellikle döviz kurlarında hareketlenmelerin meydana geldiği zamanlarda yatırımcının bu hareketlilikten kaynaklanan riskinin önünü alması için swap, önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

SWAP ANLAŞMASI TÜRLERİ NELER? 1- Faiz Swapları: Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar Vadeli (Forward) Swaplar