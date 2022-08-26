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Tam mevsiminde yiyin! Bağışıklık sistemine yardımcı gıdalar

26.08.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzun sağlığını koruyan ve hastalıklara yakalanmamızı engelleyen bağışıklık sistemi zaman zaman düşebilmektedir. Düşen bağışıklık sistemi hastalıklara yakalanma riskimizin artmasına neden olmaktadır. Bağışıklık sistemine yardımcı olacak besinleri tüketerek bağışık sisteminin düşmesini engelleyebilirsiniz.

Bağışık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyarak patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Vücuda giren yabancı ve zararlı maddeleri tespit ederek vücuttan uzaklaştırır. Alkol kullanımı, sigara kullanımı, radyasyon maruziyeti, probiyotik eksikliği, kalitesiz uyku, iyi dinlememek, stres yükü fazlalığı, sık antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi için ona yardımcı olacak besinleri tüketebilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE YARDIMCI OLAN GIDALAR

KARPUZ

KARPUZ
Nutrition Research’teki bir yayına göre, karpuzun büyük bir antioksidan kapasitesi ve esenliğe katkıda bulunan biyoaktif bileşikleri vardır. Tüketimi sadece iltihaplanma belirteçlerinde bir azalma ile bağlantılı değil, aynı zamanda bağışıklık tepkisinde bir iyileşme ile bağlantılıdır. Hastalık riskini azaltmak için yiyin.

YOĞURT

YOĞURT
Bağışıklık sistemini optimal koşullarda korumamıza yardımcı olan bir diğer lezzetli ve sağlıklı besin ise yoğurttur. Probiyotik içeriği yani canlı bakteri kültürleri sayesinde mikrobiyotayı ve bu arada savunma mekanizmalarını güçlendirir. Bu bakteriler bağırsaklara yerleşir ve zararlı bakterilerin kontrolü ele geçirmesini engeller. The American Journal of Clinical Nutrition’da yayınlanan bir araştırmaya göre yoğurt, kalsiyum, çinko, B vitaminleri ve probiyotikler gibi besinleri içerdiği için diyetin kalitesini iyileştiriyor. Bu nedenle yemek planınıza dahil etmek bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirir ve hastalık ve enfeksiyon riskini azaltır. Kahvaltıda, ara öğünde veya akşam yemeğinde tüketebilirsiniz.

HAVUÇ

HAVUÇ
Havuç, birçok tarifte kullanılabilecek besleyici bir sebzedir. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi’nde yayınlanan bilgiler, bunun Batı ülkelerinin diyetindeki en önemli karotenoid kaynağı olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca sağlığa faydalı diğer biyoaktif maddelere de sahiptir. Aynı yayın, düzenli havuç tüketiminin bağışıklık sisteminin işlevlerini güçlendirdiğini, sindirimi iyileştirdiğini, kardiyovasküler sağlığı geliştirdiğini ve genel olarak fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirdiğini vurgulamaktadır. Meyve sularında ve salatalarda tüketmenizi öneririz.

SARIMSAK

SARIMSAK
Journal of Immunology Research’te yer alan bilgilere göre sarımsak, enfeksiyonlara ve bakterilere karşı mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirebilen bir bileşik olan allisin içerir. Düzenli olarak sarımsak tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre grip olma olasılığının daha düşük olduğu tahmin edilmektedir.

MANTAR

MANTAR
MANTAR Yenilebilir mantarlar, çok yönlülükleri ve lezzetleri nedeniyle popüler hale geldi. Bununla birlikte, bunun ötesinde, sağlığı iyileştiren müttefikler olarak da kabul edildiler. International Journal of Medical Microbiology’de yayınlanan bir araştırma, mantarların önemli biyoaktif bileşiklerin bir kaynağı olduğunu ve ayrıca bağışıklık fonksiyonlarını artırmaya yardımcı olduğunu buldu. Aynı yayın, antibakteriyel özelliklere, vitaminlere (B1, B2, B12, C, D ve E), minerallere ve refahı destekleyen diğer besinlere sahip olduklarını vurgulamaktadır. Kolesterolü düzenlemeye yardımcı olma yetenekleriyle bile bilinirler
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