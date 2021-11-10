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''Tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’i mutlaka kıskanırdı!'' Ulu Önder Atatürk'ün ölümünü dünya böyle karşıladı!

10.11.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu önder Atatürk, 83 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Ölümü, yalnızca Türkiye'yi değil, tüm dünyayı yasa boğdu. Dünyanın dört bir yanında saygı duyulan bir lider olmayı başaran Atatürk için sayısız övgü dolu cümle kuruldu...

Türkiye'ye eşitlik ve egemenlik hazinesini sunan Ulu Önder Atatürk, 1938 yılında, hayata gözlerini yumdu. Ardında büyük bir yas bırakan Ulu Önder'in ölümü, dünya basını için de önemli bir haberdi. Peki, Atatürk'ün tüm dünyayı sarsan ani gidişini, liderler ve dünya basını nasıl karşıladı?

İşte Atatürk'ün ölümünün ardından tüm dünyada verilen mesajlar:

Atatürk’ün ölümü, yalnız Türk Milleti için değil, onun örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için en büyük kayıptır. (ELEYYAM Gazetesi, Şam-1938)
Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas gösterileri yapılması, milletler tarihinde az görülen şeylerdendir. (ATHİNAİKA, Atina, 12 Kasım 1938)
Atatürk, tarihin her devresi için, insanlığın bir mucizesidir. (Suriye)
Romanya’da Atatürk’ün ölüm haberi geldiği gün, bütün okullarda dersler tatil edildi. (Romanya-Rador Ajansı: Bükreş)
Milletimiz, en büyük Türk’ün karşısında kederli bir saygı ile eğilmektedir. (Romanya)
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