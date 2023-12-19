'Taşınması lazım, kurtulma şansı yok' Naci Görür canlı yayında iki yere özellikle vurgu yaptı! 'Aynen Hatay'ı söylediğimiz gibi... Sahip çıkın! Tam riskin altında'

6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından ağzından çıkan her bir cümle dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, yine beklenen depremlere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. TV100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının konuğu olan Görür, Işık'ın sorularını yanıtlarken özellikle iki yere dikkat çekti. Gemlik için "Muhakkak taşınmalıdır" diyen Görür, Tunceli için ise "Tunceli'ye sahip çıkın, Tunceli önemli. Tunceli tam riskin altında." şeklinde konuştu.
Deprem tehlikesi altındaki şehirlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Görür, Gemlik'in hem fayın üzerinde oturduğunu hem de oturduğu yerin de kumul olduğunu vurguladı.
Candaş Tolga Işık, "Fay hattının üzerinde yaşayan 18 il var Türkiye'de ve aktif fay hatları bunlar. Bunları konuşurken siz bir yeri söylediniz bana çok dikkatimi çekti benim. Gemlik dediniz. Gemlik'in normal şartlarda orada bir şehrin olmaması lazım, bir yaşanan yerin, insanların yaşadığı bir yerin olmaması lazım... Ben size şeyi anlatmaya çalıştım; sağlam bina falan... Dediniz ki; sus, sus dediniz yani fay hattı var baya bildiğiniz fay hattının üzerinde şehir var Türkiye'de, adı da Gemlik dediniz." deyince Naci Görür çarpıcı ifadeler kullandı.
Görür "Ve üstelik de bakın orayı hükümetimiz bunu öngörmüş, galiba bir yasa da çıkartmışlar, Gemlik'i taşımaya karar vermişler." dedi. Işık "Ne zaman oluyor bu?" diye sorunca Görür, "Birkaç sene önce. Fakat sonra siyasi bir takım şeyler çalışmış, yine o işten vazgeçmiş durmuşlar." dedi.
Devamında Görür "Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik bakın hem fayın üzerinde, yani Geyve-İznik-Gemlik, gelen kuzey anadolu fayının güney kolu üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de kumul kumul. Alüvyal dolgu, deniz kumuyla dolu. Yani kurtulma şansı yok. Belki orada böyle tek katlı, çok zayıf evler olsaydı hadi bir bakıma. Belki de bir zaman bilindiği için öyle fazla yüksek yerlerin dışında bazı yerler de var, şimdi rant modasına uyup oralar da yükselmeye kalkar. Gemlik güney kolun deprem üretmesi halinde hiç kalmaz. Yani orası bir şekilde biter. Onun için onu bu Armutlu yarımadasına veya güneyine o yüksek yerlere, sağlam yerlere burayı taşımak lazım. Hükümetin burayı tahliye etme kararı doğrudur, kim bunu engellediyse yanlış yapmıştır." şeklinde konuştu.
Öte yandan Görür, Tunceli'ye de dikkat çekti ve Gümüşhane depremleriyle ilgili açıklama yaptı. Görür "Büyük bir ihtimalle, o bölgede bir fay var, Dumanlı fayı zonunda. Dumanlı fayı bu Gümüşhane'nin o hemen yakınında gelir, kuzey anadolu fayına birleşir. Ve bu Olur tarafına gider. Yani kuzeydoğu yönünden bu Dumanlı fayı. Bu deprem de Dumanlı fay zonuda. O fay tam Erzincan’ın biraz batısında Kuzey Anadolu fayına birleşir. Hemen Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu fayı vardır. Yani bu deprem olan faya görece olarak yakın. O Yedisu fayı en son depremi 1784’te üretmiştir ve deprem tekerrür periyodu da dolmuştur.