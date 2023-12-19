'Taşınması lazım, kurtulma şansı yok' Naci Görür canlı yayında iki yere özellikle vurgu yaptı! 'Aynen Hatay'ı söylediğimiz gibi... Sahip çıkın! Tam riskin altında'

"GEMLİK MUHAKKAK TAŞINMALIDIR! KURTULMA ŞANSI YOK"

Devamında Görür "Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik bakın hem fayın üzerinde, yani Geyve-İznik-Gemlik, gelen kuzey anadolu fayının güney kolu üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de kumul kumul. Alüvyal dolgu, deniz kumuyla dolu. Yani kurtulma şansı yok. Belki orada böyle tek katlı, çok zayıf evler olsaydı hadi bir bakıma. Belki de bir zaman bilindiği için öyle fazla yüksek yerlerin dışında bazı yerler de var, şimdi rant modasına uyup oralar da yükselmeye kalkar. Gemlik güney kolun deprem üretmesi halinde hiç kalmaz. Yani orası bir şekilde biter. Onun için onu bu Armutlu yarımadasına veya güneyine o yüksek yerlere, sağlam yerlere burayı taşımak lazım. Hükümetin burayı tahliye etme kararı doğrudur, kim bunu engellediyse yanlış yapmıştır." şeklinde konuştu.