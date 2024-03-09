Tatil planı yapanlar dikkat 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı! 'Sezon öncesindeki 2 - 3 ay içerisinde...'

"KOPYA SİTELER MANTAR GİBİ ÇOĞALDI, HARF OYUNLARINA DİKKAT"

Bazı güvenilir sitelerin ve otel adreslerinin de kopyalanarak dolandırıcıların oyunu haline geldiği belirten Başkan Deliveli, "Bu durumları oldukça sık görmekteyiz. Özellikle bu dönemde sezon öncesindeki 2,3 ay içerisinde kopya siteler adeta mantar gibi artıyor. Biz bu siteleri gördüğümüzde ilgili kurumlara bildiriyoruz. Bu siteler kısa sürede erişim engeli alıyor fakat ne yazık ki hemen bir başka isimle bir başka kelime oyunu, harf oyunu, resmi siteye benzeyen bir başka adresle yeniden faaliyete geçmekte. Yani bu adeta bir kedi fare oyunu gibi. Sürekli olarak bunlar tespit ediliyor, erişim engelleniyor, kapatılıyor. Fakat yeniden türemeye başlıyor." dedi.