Temel kazısı sırasında korkutan olay! Bina sakinleri durumu fark ederek dışarı çıktı: "Girmeyin dedik, dinlemediler... Kıtır kıtır ayrılıyor"

"KITIR KITIR AYRILIYOR"

Saat 19.30 da oldu, şu an herkesi tahliye ettik. Sağ olsunlar görevli arkadaşlar yardımcı oldular ama önemli olan müteahhidin bir an önce gelip oraya fore kazık mı çakacak, taş atıp beton mu yapacak, onu bekliyoruz. İki binada da kayma var, diğer taraftan daha iyi görünüyor, kıtır kıtır ayrılıyor"