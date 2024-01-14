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  4. Temel kazısı sırasında korkutan olay! Bina sakinleri durumu fark ederek dışarı çıktı: "Girmeyin dedik, dinlemediler... Kıtır kıtır ayrılıyor"

Temel kazısı sırasında korkutan olay! Bina sakinleri durumu fark ederek dışarı çıktı: "Girmeyin dedik, dinlemediler... Kıtır kıtır ayrılıyor"

14.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de inşaatın temel kazısı sırasında yan taraftaki binanın temeli zarar gördü. Başka bir binayla bitişik bu binada çatlaklar oluştu. Zarar gören binayla diğer bina sakinleri tahliye edildi. İnşaat firması yetkilisiyle bina sakinleri arasında gerginlik yaşanırken, bina sakinlerinden Şaban Altan, "Bizim binanın altına girmişler. 'Girmeyin' dedik, bir şey yapar diye, dinlemediler" diye konuştu. Altan, "İki binada da kayma var, diğer taraftan daha iyi görünüyor, kıtır kıtır ayrılıyor" dedi.

Olay, saat 19.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 141. Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temel kazısını yapan kepçe operatörü, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temel kısmını da kazdı. Bu nedenle binada kayma meydana gelirken, bitişiğindeki diğer bina ile aralarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu fark ederek dışarı çıktı. Belediye ekiplerine haber verilmesi üzerine hasar gören bina ve yanındaki diğer binada bulunan 11 daire tahliye edildi. Ekiplerin yapacağı inceleme sonuçlanıncaya kadar bina ve sokak kullanıma kapatıldı.


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FİRMA YETKİLİSİ İLE BİNA SAKİNLERİ ARASINDA ARBEDE

Binadaki çatlakların ardından sokağa çıkan bina sakinleri, çalışma yapan kepçe operatörüne tepki gösterdi. Bu tepki sırasında sokakta arbede yaşandı. Gerginlik ilerleyen dakikalarda da devam etti. Bu kez de adrese gelen inşaat firması yetkilisini gören bina sakinleri, bu kişiye de tepki gösterdi. Daha sonra firma yetkilisi belediyeye ait araca bindirilse de sokaktaki kalabalık, güçlükle sakinleştirildi. Çatlaklar oluşan binanın temelindeki boşluk ise betonla dolduruldu.

"BİZİM BİNANIN ALTINA GİRMİŞLER"

"BİZİM BİNANIN ALTINA GİRMİŞLER"

Bina sakini Şaban Altan şöyle konuştu:

"Müteahhitler kepçe göndermişler. Kepçe hafriyat aldıktan sonra kuyu temel kazmışlar, bizim binanın altına girmişler. 'Girmeyin' dedik, bir şey yapar diye, dinlemediler. Şu an bina ayrılıyor, tıkır tıkır. Şu an yetkililer geldi ama müteahhit yok, ne yapacağız bilmiyorum.

"KITIR KITIR AYRILIYOR"

"KITIR KITIR AYRILIYOR"

Saat 19.30 da oldu, şu an herkesi tahliye ettik. Sağ olsunlar görevli arkadaşlar yardımcı oldular ama önemli olan müteahhidin bir an önce gelip oraya fore kazık mı çakacak, taş atıp beton mu yapacak, onu bekliyoruz. İki binada da kayma var, diğer taraftan daha iyi görünüyor, kıtır kıtır ayrılıyor"

Mahalle sakini Yılmaz Beyoğlu, "Biz de burada komşularıyız. Geldik ama buradaki insanlara da sahip çıkan yok. Ne bir yapı denetim var, ne ilgili var, sahipsiz yani. Herkes akrabalarının, komşularının yanına gitti" dedi. (DHA)

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Sultangazi
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