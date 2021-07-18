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Terviye günü ne zaman? Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman kılınır?

18.07.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla Terviye günü hakkındaki araştırmalar da artmaya başladı. Zilhicce ayının sekizinci gününe ve Kurban Bayramı’nın arefesinden bir gün önceye denk gelen güne, Terviye günü denir. Müslümanlar için önemli bir anlama sahip olan Terviye günü, Sabah namazının ardından hacıların topluca Mekke’den Mina’ya doğru hareket ettikleri gün olarak biliniyor. Peki Terviye günü ibadetleri nedir?

Hac ibadetinin gerçekleştirildiği ay olarak bilinen Zilhicce ayının sekizinci günü Terviye günü olarak idrak edilir. Kurban Bayramı arafesinin bir önceki gününe denk gelen Terviye günü, Müslümanlar tarafından çeşitli ibadetler yapılarak idrak ediliyor. Terviye gününün gelmesiyle beraber Müslümanlar, ‘Terviye namazı ne zaman kılınır?’ ve ‘Terviye günü ibadetleri nelerdir?’ sorularının yanıtını arıyor. İşte Terviye günü hakkındaki tüm detaylar…

Terviye günü nedir?

Terviye 'düşünmek, akıl yormak veya suya kandırmak' anlamlarına geliyor. Bir rivayete göre, Mina'da su bulunmadığından dolayı hacılar kendilerini ve hayvanlarını suya kandırarak, Mekke'den Mina’ya bu tarihte yola çıkıyor. Bir başka rivayete göre ise, Hazreti İbrahim gördüğü rüyanın ardından bugünü düşündüğü için, bugüne 'terviye günü' adı veriliyor.
"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle alakalı rüyasını o gece gördüğü, Terviye günü bu rüya üzerinde düşündüğü ve ertesi günün arefe olması ile bunun sadık bir rüya olduğunu anladığı rivayet edilir. Bayram günü de Hazreti İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğuna inanılır.

Terviye Günü ne zaman?

Terviye Günü ne zaman?
Zilhicce ayının sekizinci günü idrak edilen Yevm-i terviye (Terviye günü), arefe gününden bir önceki gün ibadetlerle geçirilen gün olarak bilinir. Terviye Günü, bu yıl 18 Temmuz 2021 Pazar gününe (bugün) denk geliyor.

Terviye namazı nasıl kılınır?

Terviye namazı nasıl kılınır?
Nakledilen tarife göre; dört rekatlık namazın birinci rekatında Asr Suresi, ikinci rekatında Kureyş Suresi, üçüncü rekatında Nasr Suresi ve dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekat namazın her rekatında üç kere İhlas Suresi okunur.
Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina'da bulunup da zikreden mü'minlerin eriştiği fazilet ve ecre erişeceği ümit edilir.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı hac

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