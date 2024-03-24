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Tetikçi tutup iş yerine silahlı saldırı düzenletti! O anlar kameralara yansıdı... Nedeni ise bakın ne çıktı

24.03.2024 13:35
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Okmeydanı’nda bir şahıs tetikçi tutup bir iş yerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, 4 ilçede dedektif gibi iz süren polislerce yakalandı. Tetikçinin olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken, polis ekiplerinin uygulamasında gözaltına alınıp silahı yakalattığı öğrenildi. Öte yandan, şahıslardan birisinin iş yeri sahibinin oğluyla aralarında husumet bulunduğu için dükkana ateş açtırdığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 3 Mart Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan Y.T.’ye ait giyim iş yerinin önüne gelen saldırgan, silahla ateş açtı.

Saldırı anı kameralara yansırken, olayın ardından kaçan şahıs kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Y.T., isabet görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Çalışmalar çerçevesinde iş yeri sahibinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İş yeri sahibinin herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şikayetçi olmadığını belirtmesine rağmen polis ekiplerine çalışmalarına devam etti.

Geriye yönelik çalışma yapan Beyoğlu polisi, olaydan önce 3 şahsın iş yeri önüne gelerek keşif yaptığını belirledi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, saldırgan ve yanındaki 2 şahsın taksiye geldiğini ve olaydan sonra taksiyle kaçtıklarını tespit etti.

Taksinin kameralarına da ulaşan polis, saldırganın olaydan sonra bir polis uygulamasına takıldığını, burada yapılan üst aramasında ise olayda kullanılan silahına el konulduğu, emniyete götürülüp adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını ortaya çıkarttı.

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İstanbul Beyoğlu silahlı saldırı piyalepaşa saldırı
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