Tetikçi tutup iş yerine silahlı saldırı düzenletti! O anlar kameralara yansıdı... Nedeni ise bakın ne çıktı

Olay, geçtiğimiz 3 Mart Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan Y.T.’ye ait giyim iş yerinin önüne gelen saldırgan, silahla ateş açtı.
Saldırı anı kameralara yansırken, olayın ardından kaçan şahıs kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Y.T., isabet görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar çerçevesinde iş yeri sahibinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İş yeri sahibinin herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şikayetçi olmadığını belirtmesine rağmen polis ekiplerine çalışmalarına devam etti.
Geriye yönelik çalışma yapan Beyoğlu polisi, olaydan önce 3 şahsın iş yeri önüne gelerek keşif yaptığını belirledi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, saldırgan ve yanındaki 2 şahsın taksiye geldiğini ve olaydan sonra taksiyle kaçtıklarını tespit etti.
Taksinin kameralarına da ulaşan polis, saldırganın olaydan sonra bir polis uygulamasına takıldığını, burada yapılan üst aramasında ise olayda kullanılan silahına el konulduğu, emniyete götürülüp adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını ortaya çıkarttı.