Tetikçi tutup iş yerine silahlı saldırı düzenletti! O anlar kameralara yansıdı... Nedeni ise bakın ne çıktı

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Çalışmalar çerçevesinde iş yeri sahibinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İş yeri sahibinin herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şikayetçi olmadığını belirtmesine rağmen polis ekiplerine çalışmalarına devam etti.