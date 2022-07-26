HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teyzesi tarafından alıkonulmuştu! İşte küçük çocuğun yaşadığı o dehşet evi

Teyzesi tarafından alıkonulmuştu! İşte küçük çocuğun yaşadığı o dehşet evi

26.07.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada yeğeni C.M.A.'yı alıkoyan teyze yaptıklarıyla dehşete düşürmüş, yaşananlar ise tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Yaşanan olayda 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin düşen çocuk, savcının talimatı ile annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilirken, küçük çocuğun yaşadığı o çöp ev görüntülendi.

Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki C.M.A.'nın Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. İlk açıklamasında "Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir." diyerek tepki gösterdi. Komşuları ise annenin de durumunun iyi olmadığını belirterek çocuğun çöp evden hayvan barınağına geldiğini söyledi.

''POŞETLERİN HEPSİ ÇÖP DEĞİL''

Teyze ise savcılıktaki ifadesinde, ''2013'ten beri Bursa'da ikamet ediyorum. Son iki yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştım. C.M.A, 1 yaşından itibaren benimledir. Onun ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. C.M.A. kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Ayrıca benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyadaki fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Poşetlerin içinde eşyalarımız da bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

Bununla birlikte küçük çocuğun yaşadığı o dehşet evi görüntülendi.

İŞTE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YAŞADIĞI EV

Bursa`da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini alıkoyan teyze K.PA.`nın evi böyle görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla K.P.A`nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

KAPININ ARKASINDAN DRAM ÇIKTI

KAPININ ARKASINDAN DRAM ÇIKTI
Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan K.P.A'nın yeğeni olan 9 yaşındaki C.MA.'yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı`nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

"GÜNDÜZ HİÇ GÖRMEDİM, ELİNDE ÜÇ BEŞ POŞETLE SADECE AKŞAMLARI GELİRDİ"

"GÜNDÜZ HİÇ GÖRMEDİM, ELİNDE ÜÇ BEŞ POŞETLE SADECE AKŞAMLARI GELİRDİ"
Yaşanan dramın ortaya çıkmasının ardından 9 yaşındaki çocuk koruma altına alındı. Çocuğu yaklaşık 1 yıl boyunca alıkoyan teyze ise tutuklandı. Acımasız teyzeyi eve giriş çıkış yaptığında gördüğünü ve hiç konuşmadığını söyleyen cadde esnafı Dinçer Yılmaz, “Kadınla komşu olduğumuz için sadece akşamları girip çıktığını görüyorduk. Ben sabah saatlerinde girdiğini hiç görmedim.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Ülke panikte! Seri katil geri dönüyor

Ülke panikte! Seri katil geri dönüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Gözünüzü dört açın! Bazı dedikodular canınızı sıkabilir

Gözünüzü dört açın! Bazı dedikodular canınızı sıkabilir

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.