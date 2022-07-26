Teyzesi tarafından alıkonulmuştu! İşte küçük çocuğun yaşadığı o dehşet evi

Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki C.M.A.'nın Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. İlk açıklamasında "Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir." diyerek tepki gösterdi. Komşuları ise annenin de durumunun iyi olmadığını belirterek çocuğun çöp evden hayvan barınağına geldiğini söyledi.
''POŞETLERİN HEPSİ ÇÖP DEĞİL''
Teyze ise savcılıktaki ifadesinde, ''2013'ten beri Bursa'da ikamet ediyorum. Son iki yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştım. C.M.A, 1 yaşından itibaren benimledir. Onun ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. C.M.A. kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Ayrıca benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyadaki fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Poşetlerin içinde eşyalarımız da bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.
Bununla birlikte küçük çocuğun yaşadığı o dehşet evi görüntülendi.
İŞTE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YAŞADIĞI EV
Bursa`da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini alıkoyan teyze K.PA.`nın evi böyle görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla K.P.A`nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.
KAPININ ARKASINDAN DRAM ÇIKTI
Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan K.P.A'nın yeğeni olan 9 yaşındaki C.MA.'yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı`nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
"GÜNDÜZ HİÇ GÖRMEDİM, ELİNDE ÜÇ BEŞ POŞETLE SADECE AKŞAMLARI GELİRDİ"
Yaşanan dramın ortaya çıkmasının ardından 9 yaşındaki çocuk koruma altına alındı. Çocuğu yaklaşık 1 yıl boyunca alıkoyan teyze ise tutuklandı. Acımasız teyzeyi eve giriş çıkış yaptığında gördüğünü ve hiç konuşmadığını söyleyen cadde esnafı Dinçer Yılmaz, “Kadınla komşu olduğumuz için sadece akşamları girip çıktığını görüyorduk. Ben sabah saatlerinde girdiğini hiç görmedim.
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