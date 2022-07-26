Teyzesi tarafından alıkonulmuştu! İşte küçük çocuğun yaşadığı o dehşet evi

Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki C.M.A.'nın Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. İlk açıklamasında "Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir." diyerek tepki gösterdi. Komşuları ise annenin de durumunun iyi olmadığını belirterek çocuğun çöp evden hayvan barınağına geldiğini söyledi.

''POŞETLERİN HEPSİ ÇÖP DEĞİL''

Teyze ise savcılıktaki ifadesinde, ''2013'ten beri Bursa'da ikamet ediyorum. Son iki yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştım. C.M.A, 1 yaşından itibaren benimledir. Onun ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. C.M.A. kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Ayrıca benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyadaki fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Poşetlerin içinde eşyalarımız da bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

Bununla birlikte küçük çocuğun yaşadığı o dehşet evi görüntülendi.