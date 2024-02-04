Tokat'ta heyelan felaketi! 39 hane boşaltıldı, 4 ev ile cami yıkıldı

'KONUTLARA GİRİŞİ YASAKLADIK'

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmalarla başlatıyoruz" dedi.

(DHA)

