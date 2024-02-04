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  4. Tokat'ta heyelan felaketi! 39 hane boşaltıldı, 4 ev ile cami yıkıldı

Tokat'ta heyelan felaketi! 39 hane boşaltıldı, 4 ev ile cami yıkıldı

04.02.2024 17:55 | Son Güncelleme:
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Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 gün arayla 2 heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu evlerden 4’ü ile cami, dün gece yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda ise çatlaklar oluştu. İşte tüm detaylar...

Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 gün arayla 2 heyelan oldu. İhbarla gelen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. 39 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerden 4’ü ile köyün camisi dün gece tamamen çöktü. Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu. Caminin bulunduğu bölgedeki 3 metrelik kayma dron ile görüntülendi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Tokat Milletvekili Yücel Bulut da köye gelip, incelemelerde bulundu.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmalarla başlatıyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Niksar heyelan
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