Tom Hanks'in filmi gerçeğe dönüştü: İstanbul Havalimanı evi oldu! Günlerdir sandalyelerde uyuyor, yemek ve duş...

Tom Hanks'in çok beğenilen filmlerinden bir tanesi olan Terminal filmi adeta gerçek oldu. Olayın yaşandığı yer ise İstanbul Havalimanı... İranlı bir akademisyenin İstanbul Havalimanı'nda yaşamak zorunda kaldığı olayla ilgili ayrıntılar ise oldukça dikkat çekici.
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren akademisyen Tahran Üniversitesi mezunu Dr. Shiva Kaviani bir süre önce ülkesi İran'a gitti. Ancak iddialara göre hakkında siyasi yasak kararı alınınca ülkesinden ayrılarak Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Sonraki süreçte ise Kanada'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. Ancak Kanada'daki oturum süresinin dolduğu belirtildi. Yeni vize de verilmeyince Shiva Kaviani hem Kanada'ya gidemedi hem de ülkesine dönemedi. Yaklaşık bir aydır çaresizce İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani günlerdir zorluk içerisinde bir yaşam sürdürüyor.
İstanbul Havalimanı personelinin yardımcı olmaya çalıştığı Shiva Kaviani için Kanada Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Hayati tehlikesi olduğu ifade edilen ve kimsesiz Shiva Kaviani, İstanbul Havalimanı Giden Yolcu Kontuvar Alanı'nda yaşıyor.
Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini, durumu için Kanada Başkonsoloslukları'na başvurmak istediğini fakat sonuç elde edemediğini ifade ediyor.
Muhatap bulamadığının altını çizen Kaviani, kimsenin kendisiyle görüşmediğini, vejeteryan olduğu için havalimanında beslenme konusunda zorluk çektiğini, duş başta olmak üzere insani ihtiyaçlarını gideremediğini belirtti.