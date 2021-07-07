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  4. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı

07.07.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aydın'ın sorgusunun 26 saat sürdüğü öğrenilirken bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın’ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.

SORGUSU 26 SAAT SÜRDÜ

Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan “Tosuncuk” lakaplı Aydın’ın, 60 sayfa tutan soruları cevapladığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

BREZİLYA SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.
Aydın, 3 Temmuz'da 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.
Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.
Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Mehmet Aydın
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ihale bu velete kaldı kim bilir arkasında kim var
Arka kapidan pirakirlar önü dosyaya niye gizlilik karari koymuşlar acaba ucu başka yerleremi gidiyor
adli takip serbest bırakıldı cümlesi yok?

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