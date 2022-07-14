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Trabzonspor'un Slovenya kampı

14.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, antrenmanda teknik ısınma ve 5'e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 19.00'da MTK Budapeşte ile hazırlık maçı yapacak.

Trabzonspor'un Slovenya kampı

- Bordo-mavililer, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor'un Slovenya kampı
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Slovenya futbol

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