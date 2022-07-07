Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 1. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Slovenya'da sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Stefano Denswil ile Serkan Asan katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda koordinasyon ve pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

- Uğurcan ve Dorukhan bekleniyor, Trezeguet'de vize sorunu

Trabzonspor'da izinleri sona erecek Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz'ün bugün kampa katılacağı bildirildi. İki oyuncunun yarın takımla antrenmanda yer alması bekleniyor.

Karadeniz ekibinin yeni transferi Trezeguet ise vize problemi nedeniyle henüz kampa katılamadı. Bu oyuncunun işlemlerinin tamamlanmasının ardından Slovenya'ya geleceği belirtildi.

- Taraftar önünde ilk antrenman

Kampın 4. gününde ilk kez Trabzonspor taraftarları antrenmana geldi.

Az sayıda bordo-mavili taraftar Trabzonspor'un çalışmasını izledi. Taraftarların yanına giderek sohbet eden teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavililerle fotoğraf çektirdi.