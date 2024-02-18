Trafikte tehlikeli yarış! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı, ekipler harekete geçti

GÖZALTINA ALINAN ŞOFÖRLERE CEZA

Minibüs şoförlerinin yarıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 3 minibüs şoförünü gözaltına aldı. Minibüs şoförlerine Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' maddesinden bin 506 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek' maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 8 bin 658 lira para cezası uygulandı.