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  4. Trafikte tehlikeli yarış! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı, ekipler harekete geçti

Trafikte tehlikeli yarış! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı, ekipler harekete geçti

18.02.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Kartal'da yarış yapan 3 minibüs şoförü trafiği tehlikeye attı. Yolcu minibüslerinin yarıştığı anlar cep telefonu görüntülerine yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler harekete geçti. Minibüs şoförleri polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kartal Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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TRAFİKTE YARIŞAN YOLCU MİNİBÜSLERİ KAMERADA

İddiaya göre, S.A., H.D. ve H.S. yönetimindeki 3 yolcu minibüsü caddede yarışmaya başladı. Öne geçmeye çalışan minibüs şoförleri, bu sırada trafiği tehlikeye attı.

O anlar arkadan gelen bir araç sürücüsünü cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINAN ŞOFÖRLERE CEZA

GÖZALTINA ALINAN ŞOFÖRLERE CEZA

Minibüs şoförlerinin yarıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 3 minibüs şoförünü gözaltına aldı. Minibüs şoförlerine Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' maddesinden bin 506 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek' maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 8 bin 658 lira para cezası uygulandı.

Minibüs şoförleri hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kartal Minibüs
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