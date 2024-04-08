Tüm dünya merakla bekliyordu! 2024'ün ilk Güneş tutulması Meksika ve ABD'den izlendi!

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenmeye başladı.

Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika’da gerçekleşti.

Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan’da toplandı.

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek.

NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izliyor.