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Tüm dünya merakla bekliyordu! 2024'ün ilk Güneş tutulması Meksika ve ABD'den izlendi!

08.04.2024 22:51
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Yılın ilk Güneş tutulması Meksika ve ABD'den izlendi. Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izliyor. Vatandaşlar New York'un Manhattan Bölgesindeki Bryant Park'ta tutulmayı takip etti.

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenmeye başladı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika’da gerçekleşti.
Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan’da toplandı.
Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek.
NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.
Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izliyor.
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güneş tutulması
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