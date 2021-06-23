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Turcovac'ın faz çalışmaları yapıldı mı, yan etkisi var mı? Turcovac ne zaman uygulanmaya başlayacak?

23.06.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınına ilişkin olarak ülkemizde de aşı çalışmalarına başlanmıştı. Türkiye'de yürütülen 17 yerli aşı çalışmasında uygulanmaya en yakın olan aşı ise Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen 'Turcovac' oldu. Canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk dozunu vurulduğu Turcovac'ın yan etkileri merak konusu oldu. Peki Turcovac'ın yan etkisi var mı? Detaylar haberimizde...

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk yerli aşı 'Turcovac'ın yan etkileri ve güvenirliği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk yerli aşı olma özelliği taşıyan Turcovac araştırılmaya başlandı. Peki Turcovac güvenilir mi, faz çalışmaları yapıldı mı? Turcovac Turcovac yan etkileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Yerli aşının faz çalışmaları yapıldı mı, ne kadar güvenli?

Ülkemizin ilk yerli aşısı olarak Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ismi Turcovac oldu. Henüz aşılanmasına başlanmayan Turcovac'ın yan etkileri merak konusu oldu.

TURKOVAC'IN FAZ ÇALIŞMALARI YAPILDI MI?

TURKOVAC'IN FAZ ÇALIŞMALARI YAPILDI MI?
Türkiye'de çalışması devam eden 17 aşının arasında ön plana geçen Turkovac'ın faz üç çalışmalara yapılmaya başlandı. Aşının üçüncü fazında 40 bin 800 gönüllü aşılanacağı belirtilirken, e nabız sistemi üzerinden yerli aşı için toplam 846 bin 451 kişi gönüllü oldu.

NE ZAMAN UYGULANACAK?

NE ZAMAN UYGULANACAK?
Henüz son faz çalışmaları tamamlanmayan Turkovac'ın tam olarak ne zaman uygulanmaya başlanacağı bilinmese de, dün başlanan faz 3 çalışmalarının ardından geçecek süre sonrasında uygulanması planlanıyor.

TURKOVAC'IN İÇERİĞİ/ TÜRÜ NEDİR?

TURKOVAC'IN İÇERİĞİ/ TÜRÜ NEDİR?
Faz- 2 uygulamasında henüz kimsede bir yan etki gösterilmediği tespit edilen Turkovac, diğer aşıların önüne geçerken inaktif ve virüs benzeri partikül temelli bir aşı olarak geliştirildi.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Bu kapsamda yan etkileri merak edilen aşının henüz bir yan etkisi görülmedi. Dün başlanan faz- 3 çalışmalarının ardından yan etki gösterip, göstermediği tam olarak orataya çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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