Turcovac'ın faz çalışmaları yapıldı mı, yan etkisi var mı? Turcovac ne zaman uygulanmaya başlayacak?

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk yerli aşı 'Turcovac'ın yan etkileri ve güvenirliği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk yerli aşı olma özelliği taşıyan Turcovac araştırılmaya başlandı. Peki Turcovac güvenilir mi, faz çalışmaları yapıldı mı? Turcovac Turcovac yan etkileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Yerli aşının faz çalışmaları yapıldı mı, ne kadar güvenli?

Ülkemizin ilk yerli aşısı olarak Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ismi Turcovac oldu. Henüz aşılanmasına başlanmayan Turcovac'ın yan etkileri merak konusu oldu.

TURKOVAC'IN FAZ ÇALIŞMALARI YAPILDI MI? Türkiye'de çalışması devam eden 17 aşının arasında ön plana geçen Turkovac'ın faz üç çalışmalara yapılmaya başlandı. Aşının üçüncü fazında 40 bin 800 gönüllü aşılanacağı belirtilirken, e nabız sistemi üzerinden yerli aşı için toplam 846 bin 451 kişi gönüllü oldu.

NE ZAMAN UYGULANACAK? Henüz son faz çalışmaları tamamlanmayan Turkovac'ın tam olarak ne zaman uygulanmaya başlanacağı bilinmese de, dün başlanan faz 3 çalışmalarının ardından geçecek süre sonrasında uygulanması planlanıyor.

TURKOVAC'IN İÇERİĞİ/ TÜRÜ NEDİR? Faz- 2 uygulamasında henüz kimsede bir yan etki gösterilmediği tespit edilen Turkovac, diğer aşıların önüne geçerken inaktif ve virüs benzeri partikül temelli bir aşı olarak geliştirildi.