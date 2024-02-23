Türk erkekleri dünya birincisi! Ölüm hızı sıralamasında Türkiye 4’üncü sırada... Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin

Akciğer kanserinde risk faktörlerini anlatan Prof. Dr. Olgaç, “Akciğer kanseri için en büyük risk faktörü sigara içimidir ve tüm olguların yüzde 85’i sigara içicilerdir. Daha az bilinen diğer risk faktörleri ise radon, asbest, arsenik, berilyum ve uranyum gibi çevresel maruziyetler ve genetik eğilimdir. Akciğer kanseri riski ayrıca yaş, ailede akciğer kanseri veya vücudun başka bir yerinde kanser öyküsü, göğüs bölgesine uygulanan radyasyon, hava kirliliği ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi akciğer hastalıklarıyla da artabilir.