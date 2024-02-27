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    4. ‘Türk Halkının Yürüyüş Alışkanlıkları’ araştırıldı! Geçen yıllar ile karşılaştırılan sonuçlar çok şaşırttı

    ‘Türk Halkının Yürüyüş Alışkanlıkları’ araştırıldı! Geçen yıllar ile karşılaştırılan sonuçlar çok şaşırttı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.02.2024 15:10
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    Araştırma şirketi Areda Survey, ‘Türk Halkının Yürüyüş Alışkanlıkları’ başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. Aynı araştırmanın 2023 ve 2024 verileri kıyaslandığında katılımcıların yürüyüş yapma süresinde azaltma olduğu görülüyor. Katılımcılar 2023 yılında yüzde 39,3 oranıyla gün içinde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ederken, 2024 yılında bu oran yüzde 32,9’a düşüyor.

    Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiyle gerçekleştirilen ‘Türk Halkının Yürüyüş Alışkanlıkları’ araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 32,9’u günde bir saatten fazla yürüyüş yapıyor. Gün içinde pek yürüyüş yapmadığını söyleyenler ise yüzde 26,3’te kalıyor. Araştırmaya göre, erkekler, kadınlardan yüzde 19,5 oranıyla daha fazla yürüyüş yapıyor.

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    YÜRÜYÜŞ YAPMA SÜRESİ DÜŞÜYOR

    YÜRÜYÜŞ YAPMA SÜRESİ DÜŞÜYOR

    Teknolojinin yükselişiyle birlikte; otomasyon, uzaktan çalışma ve eğlence sektöründeki dijital gelişmeler, bireyleri daha az hareketli bir yaşam tarzına yönlendirebiliyor.

    Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiyle yapılan son araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 32,9’u günde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ediyor. Yüzde 26,6’sı yarım saatten fazla, yüzde 14,3’ü yarım saatten az, yüzde 26,3’ü ise gün içinde pek yürüyüş yapmadığını belirtiyor.

    Araştırmanın 2023 yılı verileri günümüz ile kıyaslandığında katılımcıların yürüyüş yapma süresinde azaltma olduğu görülüyor. Katılımcılar 2023 yılında yüzde 39,3 oranıyla gün içinde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ederken, 2024 yılında bu oran yüzde 32,9’a düşüyor.

    Araştırmanın geçmiş yıllardaki verileri ise şu şekilde:

    2022’de pek yürüyüş yapmadığını ifade edenler yüzde 25,3 iken 2023’te bu oran yüzde 24,1’e düşüyor. Günde yarım saatten az yürüyüş yapanlar 2022’de yüzde 18,5 iken bu oran 2023’te yüzde 15,7 olarak karşımıza çıkıyor. Yarım saatten fazla yürüyüş yaptığını söyleyenler 2022’de yüzde 25,9; 2023’te yüzde 20,8 olarak görünüyor. Günde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade edenler 2022’de yüzde 30,3; 2023’te ise yüzde 39,3 olarak ölçülüyor.

    ERKEKLER KADINLARA ORANLA DAHA ÇOK YÜRÜYÜŞ YAPIYOR

    ERKEKLER KADINLARA ORANLA DAHA ÇOK YÜRÜYÜŞ YAPIYOR

    Araştırmada cinsiyet dağılımı verileri, erkeklerin kadınlardan daha fazla yürüyüş yapılması sebebiyle dikkat çekiyor. Erkeklerin yüzde 42,7’si, kadınların ise yüzde 23,2’si bir saatten fazla yürüdüğünü belirtiyor. Günde yarım saatte fazla yürüdüğü belirtenlerde ise durum farklılık gösteriyor. Erkeklerin yüzde 19,7’si, kadınların ise yüzde 33,3’ü yarım saatten fazla yürüyüş yaptığını belirtiyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Türkiye Yürüyüş araştırma türk
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