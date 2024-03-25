3 soruda test edebilirsiniz! 2'sine evet diyorsanız... Türkiye’de 6 kişiden birinde bu hastalık var! 'Kadınlarda daha fazla'

Baş Ağrısı Farkındalık Haftası nedeniyle düzenlenen Migren Dostu Hastaneler Toplantısı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda migrenin yaşam kalitesini oldukça düşürebileceğini vurgulayarak sözlerine başlayan Doç. Dr. Burcu Polat, 50 yaş altındaki engelleyici hastalıklar arasında migrenin birinci sırada olduğunun altını çizdi. Migreni insanların tam olarak bilmediğini söyleyen Doç. Dr. Polat, Türkiye’de her 6 kişiden birinin migren olduğunu ifade etti.
Migren farkındalığının düşük olmasının ciddi sorunlar ortaya çıkardığını dile getiren Burcu Polat, hastaların kendi kendine teşhis koymayı veya profesyonel bakım aramamayı tercih ettiklerini kaydetti. Uzman olmayan doktorların sıklıkla migreni; sinüzit, alerji, servikal ağrı sendromu gibi diğer hastalıklarla yanlış teşhis edilmesinin üzerinde duran Doç. Dr. Burcu Polat, vakaların yüzde 40’ında radyasyona maruz kalma dahil olmak üzere gereksiz tıbbi görüntüleme, uygunsuz tedavilerin olduğunu söyledi.
EMHA tarafından gerçekleştirilen yakın tarihli bir stigma araştırmasının sonuçlarına göre migren hastalarının yüzde 93’ünün, migren hastalığının halk tarafından iyi anlaşılmadığını düşündüğünü ifade eden Doç. Dr. Polat, migrenin; klinik uzmanları tarafından yönetilmesi, yalnızca ilaç reçetesinin ötesine geçmesi ve migrenli bireylerde damgalanmayı ortadan kaldırmak için mültimodal bir yaklaşım uygulanması gerektiğini söyledi.
Türkiye genelinde toplumun yüzde 25’inin migren farkındalığının olduğunu ifade eden Doç. Dr. Burcu Polat, aile öyküsü olanların ve eğitim seviyesi yüksek olanların migren farkındalığının yüksek olduğunu dile getirdi.
Migrenin hayatın aktif yıllarında çok daha sık görüldüğünün altını çizen Polat, kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görüldüğünü söyledi. Migrenin oldukça karmaşık bir doğası olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Polat, migren ataklarını; aurasız ve auralı olarak tanımlandığını sözlerine ekledi. Aurasız migrenin belirtilerini (yüzde 80-85 oranında); 4-72 saat süren baş ağrısı atakları, tek taraflı, zonklayıcı, hareketle kötüleşen, orta veya ileri şiddetli, bulantı/kusma olarak sıralayan Polat, auralı migrenin belirtilerini ise; görsel rahatsızlık, duyusal rahatsızlık, konuşma veya dil bozuklukları ile motor bozuklukları şeklinde sıraladı.