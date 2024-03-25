3 soruda test edebilirsiniz! 2'sine evet diyorsanız... Türkiye’de 6 kişiden birinde bu hastalık var! 'Kadınlarda daha fazla'

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Migrenin hayatın aktif yıllarında çok daha sık görüldüğünün altını çizen Polat, kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görüldüğünü söyledi. Migrenin oldukça karmaşık bir doğası olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Polat, migren ataklarını; aurasız ve auralı olarak tanımlandığını sözlerine ekledi. Aurasız migrenin belirtilerini (yüzde 80-85 oranında); 4-72 saat süren baş ağrısı atakları, tek taraflı, zonklayıcı, hareketle kötüleşen, orta veya ileri şiddetli, bulantı/kusma olarak sıralayan Polat, auralı migrenin belirtilerini ise; görsel rahatsızlık, duyusal rahatsızlık, konuşma veya dil bozuklukları ile motor bozuklukları şeklinde sıraladı.