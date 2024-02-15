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  4. Türkiye'de başka örneği yok, dünyada da olmayabilir! Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Türkiye'de başka örneği yok, dünyada da olmayabilir! Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

15.02.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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Her seçim gibi 31 Mart seçimleri de tarihi bir önem taşıyor. Yerel seçimlere adım adım giderken ilginç detaylarda ortaya çıkıyor. Bunların içinde en dikkat çekeni Trabzon'un Of ilçesinden geldi. Fıkralarıyla bilinen ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor. Geleneğin 31 Mart seçimlerinde devam etme ihtimali de var. Çünkü adaylar içinden sadece birinin soyadı farklı. İşte ilginç olayın detayları...

Trabzon’un fıkraları ve alimleri ile ünlü ilçesi Of’u 150 yıldır aynı aile yönetiyor. 1874 yılında kurulan ilçe belediyesinin ilk başkanı olan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey bu görevi 52 yıl sürdürmesiyle başlayan gelenek 150 yıldır devam ediyor. 44 bin 527 nüfuslu ilçede belediye başkanı isimleri değişse de belediye başkanlarının soyadları hep 'Saral veya Sarıalioğlu' oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde 4 partiden çıkan belediye başkanı adaylarında sadece birinin soyadı farklı oldu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TÜRKİYE'DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Trabzon’da tarihi çok eski yıllara dayanan Of ilçesi belki de Türkiye’ye hiç örneği olmayan bir özelliği ile dikkat çekiyor. 1874 yılında kurulan Of Belediyesi’nde Sarıalizade Ömer Lütfü Bey’in 52 süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep ‘Saral’ ailesi tarafından yönetildi.

BELEDİYE BAŞKANI 14 KEZ DEĞİŞTİ

BELEDİYE BAŞKANI 14 KEZ DEĞİŞTİ

150 yıldır bozulmayan gelenekte ilçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı. Karadeniz'de göreve gelen ikinci kadın belediye başkanı olan Semahat Sarıalioğlu 1998-1999 yılları arasında görev yaptığı ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu tekrar AK Parti’den aday olarak gösterildi.

İlk belediye başkanının torunu olan Salim Salih Sarıalioğlu’nun ilçe belediyesi için rakiplerinin çoğunluğu da 'Saral' soy isimli adaylar oldu.

BİR ADAYIN SOYADI FARKLI

BİR ADAYIN SOYADI FARKLI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Halil Saral, Yeniden Refah Partisi’nden ise Güngör Saral belediye başkanlığına aday gösterilirken, 4 adayın seçim yarışında soyadı tek farklı olan isim de İYİ Parti adayı Emine Bodur oldu.

Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan ve ilk olarak Of ve çevresine yerleşen Saral ailesi, Soyadı Kanunu'ndan önce 'Sarıalizade' olarak biliniyordu. Kanunla birlikte ailenin bazı mensupları 'Saral' soyadını bazıları ise ‘Sarıalioğlu’ soyadını kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Trabzon Of aile
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