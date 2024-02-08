Türkiye’de de bulundu! Böylesi çok nadir çıkıyor, türünü bile henüz tespit edemediler

Türkiye'de bu tip fosillerin yaklaşık 10-15 noktada bulunduğunu aktaran Polat, sözlerine şöyle devam etti:



"10 ila 16 milyon yıl öncesinde iklimin nasıl olduğunu, hangi ağaç türlerinin burada yaşadığını yani eski coğrafi özellikleri bu fosiller sayesinde tespit edebiliyoruz. Nadir oluşumlar bunlar. Çok nadir olarak Türkiye'de bulunuyor bu ağaç fosilleri. Dünyada da bu şekilde. Bir diğer özelliği de bazı ağaç türleri günümüzde yaşamıyor. Bu yaşamayan ağaçlardan hareketle geçmişin iklim özellikleri, coğrafi şartları hakkında detaylı bilgi elde edebiliyoruz."