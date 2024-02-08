HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye’de de bulundu! Böylesi çok nadir çıkıyor, türünü bile henüz tespit edemediler

Türkiye’de de bulundu! Böylesi çok nadir çıkıyor, türünü bile henüz tespit edemediler

08.02.2024 15:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de çok önemli bir fosil kalıntısına daha rastlandı. Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık olduğu belirlenen 2 ağaç fosili bulundu. Bulunan fosillerle ilgili detayları uzmanlar anlatırken böyle fosillerin çok nadir ortaya çıktığı belirtildi. Öte yandan ağaç fosilleri milyonlarca yıllık olmasına rağmen görüntüleri ile de dikkat çekti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yol yapımı sırasında bulunan ve 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 2 ağaç fosili koruma altına alındı. Ayrancı köyü yakınlarındaki orman kesim sahasında yol yapımı sırasında, üst tabakasının bir bölümü taşlaşmış iki ağaç kalıntısı bulundu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Aynı köyde yaşayan Uşak Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Onur Erdem ile öğretmeni Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Polat, kalıntıların çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

Kalıntılardan alınan numuneler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesine gönderildi. Burada yapılan incelemelerde kalıntıların 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait çamgillere ait ağaç fosilleri olduğu belirlendi. Ağaç fosilleri bölgeden alınarak Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

"NADİR OLUŞUMLAR BUNLAR"

"NADİR OLUŞUMLAR BUNLAR"

Doç. Dr. Selahattin Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaç fosillerinin 2023 yılının Ekim ayında bölgede öğrencisi Onur Erdem tarafından fark edildiğini söyledi.  

Fosillerin birinin 85 santimetre uzunluğunda, 65 santimetre çapında, diğerinin de 60 santimetre uzunluğunda, 58 santimetre çapında olduğunu aktaran Polat, "Bu fosillerin günümüzden 10 milyon ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit ettik. Burada fosillerin oluşmasının en büyük sebebi, Uşak'ın kuzeyinde Elmadağ volkanı diye nitelendirdiğimiz bir volkanik kütlemiz var. Bu volkanik kütle 17 milyon yıl önce faaliyetine başlıyor ve bu volkandan çıkan volkan külü, volkan kumu gibi çeşitli malzemeler bu ağaçların üzerine gelerek kapatıyor. Kapattıktan sonra da fosilleşme olayı meydana geliyor." dedi.

Türkiye'de bu tip fosillerin yaklaşık 10-15 noktada bulunduğunu aktaran Polat, sözlerine şöyle devam etti:

"10 ila 16 milyon yıl öncesinde iklimin nasıl olduğunu, hangi ağaç türlerinin burada yaşadığını yani eski coğrafi özellikleri bu fosiller sayesinde tespit edebiliyoruz. Nadir oluşumlar bunlar. Çok nadir olarak Türkiye'de bulunuyor bu ağaç fosilleri. Dünyada da bu şekilde. Bir diğer özelliği de bazı ağaç türleri günümüzde yaşamıyor. Bu yaşamayan ağaçlardan hareketle geçmişin iklim özellikleri, coğrafi şartları hakkında detaylı bilgi elde edebiliyoruz."

Polat, ağaç fosillerinin çamgillere ait olduğunu tespit ettiklerini fakat hangi ağaç türü olduğunu henüz belirleyemediklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Uşak Fosil ağaç haberler
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Türkiye o çocuğu konuşmuştu

Türkiye o çocuğu konuşmuştu

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

Kurum 'CHP'nin anketi bunu gösteriyor' diyerek son oranı açıkladı!

Kurum 'CHP'nin anketi bunu gösteriyor' diyerek son oranı açıkladı!

Sedat Ocakçı'nın FETÖ bağlantısı dikkat çekti, emekli Tuğgeneral de gözaltında

Sedat Ocakçı'nın FETÖ bağlantısı dikkat çekti, emekli Tuğgeneral de gözaltında

Bütün yükü Bay Kemal'in sırtına yüklediler

Bütün yükü Bay Kemal'in sırtına yüklediler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.