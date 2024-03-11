Türkiye'de eşi benzeri yok! Bir adımla il değiştirip, 2 dakika farkla iftar açıyorlardı, müftülük harekete geçti

"ZAMAN FARKI ORTADAN KALKTI"

Ordu İkizce Şentepe Mahallesi Muhtarı Engin Arslan ise, “Önceden dakika farkları ile oruç açıyorduk ancak bu yıl karar alındı. Zaten herkes akraba. Bu nedenle ortak noktada buluşarak bir akşam bir caminin yanında, diğer akşam diğer caminin yanında iftar programı yapıyoruz. Bu vesileyle de aradaki farkı ortadan kaldırmış olduk. Bize göre güzel de oldu. Bu yıl için farklı okunmayacak ama ilerleyen yıllarda ne olur onu bilemeyiz” ifadelerine yer verdi.