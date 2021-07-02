Türkiye'de üretildi! Otomobil görünümlü deniz araçları yurt dışında ilgi görüyor

Kepez ilçesinde 3 arkadaş, deniz yüzeyinde giden otomobil görünümlü deniz aracı tasarladı. Ardından aracın seri üretimi için çalışmaya başlayan girişimciler, teknolojik altyapıyı oluşturdu. Daha sonra çalışma, iş insanı Ferit İşler tarafından sürdürüldü. Manavgat ilçesinde firma kuran İşler, üretimini yaptığı ve "Jetcar"ı adı verilen sürat teknesini denize indirmeyi başardı.

YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLERİ DE KARŞILIYOR! BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTI

İşler, yurt içinden ve dışından gelen talepleri de karşılayarak bir başarı hikayesine imza attı.

Ferit İşler, gelecek aylarda Mısır'lı iki ortağıyla bu ülkede de fabrika açarak Orta Doğu ülkelerine yönelmeyi hedefliyor.

"İNSANLARA ÇOK İNANILMAYACAK BİR ŞEYMİŞ GİBİ GELDİ" Ferit İşler, 28 yıllık tekne imalatçısı olduğunu, yaklaşık 2 yıl önce 2 arkadaşıyla suda giden yeni bir araç yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Yaptıkları istişareler sonucunda otomobil görünümlü tekne imalatında karar kıldıklarını dile getiren İşler, şöyle konuştu: