Türkiye kart nedir? Türkiye kart ne zaman çıkacak 2021?

Tek ulaşım kartı uygulaması devreye giriyor. Konuya ilişkin PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yapılan açıklamada, söz konusu projenin dünyada örnek bir teknoloji olduğu ifadeleri kullanıldı. Türkiye Kart ile farklı şehirlerde kullanılan ulaşım kartlarının tek ulaşım kartı haline gelmesi hedefleniyor. İşte merak edilenler...

TÜRKİYE KART NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye Kart'ın ne işe yarayacağına ilişkin yapılan açıklamada "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa... Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."

PTT'nin 181 senelik kuruluş olduğunu belirten Hakan Gülten, "Bu sürede dünyanın yaşamış olduğu tüm zorluklara adapte olarak hayatta kalmayı başarmış bir kurumuz. Şu anda da çevreci uygulamalara ihtiyaç var. Çevreyi bir kenara bırakırsanız o size kendini hatırlatıyor. Biz de bu nedenle çevreci adımlarımızı atmaya başladık. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz." diye kaydetti.

Dünya çapındaki teknolojiyi takip ettiklerini belirten Gülten, "Türkiye genelinde yapmış olduğumuz tüm uygulamaların hayata etkisinin benzer sektördeki firmaların da katılımıyla büyük olacağına inanıyoruz. Scooter uygulamamız var, şu an Kadıköy ve Üsküdar bölgesinde kullanılıyor. Yerli üretim elektrikli araçlar kullanıyoruz. Bunların hangi fiziksel şartlarda kullanımının daha uygun olduğunu araştırıyoruz, şu an pilot bölgelerimizle başladık. Yokuş bölgelerde mi, dar sokaklarda mı, geniş alanlarda mı kullanacağımızın kararını verdikten sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Dünyadaki posta ve kargo teknolojileri nereye gidiyorsa biz de bunu takip etmeye çalışıyoruz." dedi.