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Türkiye'nin en büyüğü olacak! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi... Bakan Kurum açılış tarihini duyurdu

13.01.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" programında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılacağı tarihi duyurdu. İşte haberin detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin nisan ayında açılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" programına katıldı.

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"NİSAN AYINDA AÇILIYOR"

Bakan Kurum, "81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktığımız millet bahçelerimizde şu an itibariyle 468 millet bahçesine ulaştık. İnşallah en büyük millet bahçemizi de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak nisan ayında bitirip İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fethin 570’inci yıl dönümünde tüm İstanbul’a, tüm Türkiye’ye armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilirliğin öncelikli bir konu olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, küresel kirliliğin yüzde 75'inden insanların sorumlu olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, "Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız." şeklinde konuştu.

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"BULAŞICI HASTALIKLAR İNSANLIĞIN EN BÜYÜK TEHDİDİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Sürdürülebilirliğin karşısındaki en büyük engelin küresel iklim değişikliği olduğunu ifade eden Bakan kurum, şunları kaydetti:

"Jeopolitik istikrarsızlıklar, siber güvenlik, enerji ve bulaşıcı hastalık riskleri; doğal kaynak ve biyoçeşitlilik kaybı, düzensiz göç, su kıtlığı, finansal ve makroekonomik bozulmalar dünyayı bekliyor. Bugün dünyanın kutuplarında buzullar hızla eriyor. Ülke büyüklüğünde orman yangınları çıkıyor. Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Sadece çevresel bir sorunla değil, bir ekonomi, bir kalkınma sorunuyla birlikte yaşadığımızı artık tüm açıklığıyla anlamak zorundayız. İklim krizi noktasında, insanın hem mağdur hem fail, hem maktül hem suçlu olduğunu bilmek durumundayız. Ellerini yıkarken nehire doğru eğilen, nehrin suyunu bile dışarı akıtarak israf etmekten kaçınan insanoğlu, bu durumdan nasıl bir tüketim ve israf canavarına dönüştüğünü sorgulamalıdır."

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Bakan Kurum, "Bundan 20-30 yıl önce, 'geri dönüşüm düşüncesi yerleşmeli' temennilerinde bulunuyorduk. Bugün, bütün dünyanın gıptayla baktığı, ödül vermeye doyamadığı, insanlık tarihinin en büyük çevre seferberliklerinden birini, Sıfır Atığı, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, tüm insanlığa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KESİNTİSİZ KILACAĞIZ"

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan her projeyi destekleyeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliği kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız. Bu çerçevede; Meclisimizle birlikte kapsamlı bir İklim Kanunu yapıyoruz. Yaptığımız her konutu, iklime duyarlı, enerji verimli ve yüzde yüz sıfır atık hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'ye yükselttik." şeklinde konuştu. (DHA)

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisanda açılıyor

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Murat Kurum Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı Sıfır atık

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