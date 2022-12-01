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  4. "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" için heyecan dorukta! Adaylar ise Eskişehir'de böyle eğitiliyor

"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" için heyecan dorukta! Adaylar ise Eskişehir'de böyle eğitiliyor

01.12.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu için heyecan doruğa ulaştı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun kim olacağı oldukça merak edilirken, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adaylar ise çeşitli testlere tabi tutuluyor. Aralarından birinin eğitimler sonrasında, 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği adayların, testlere tabi tutuldukları Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) ise görüntülendi.

İlk Türk uzay yolcusu için geri sayım başladı, heyecan ise dorukta! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlatması üzerine https://uzaya.gov.tr/ internet adresinden başvurular kabul edildi. Başvuranlar arasından Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için gerekli şartları taşıyanlar belirlendi.

"TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCUSU" OLMAK İÇİN SEÇİLEN ADAYLARA ÖZEL EĞİTİM

"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" olmak için seçilen adaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı USAEM Başkanlığında insan faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indirilmesi için pilotlara uyguladığı bazı özel eğitimlerden geçirildi.

USAEM'de akademik eğitim verilen adaylara, alçak basınç odasında 25 bin fit irtifa basıncı ve G kuvvetine (ani hız değişimleri ve manevralar sırasında pilotların maruz kaldığı kuvvet) dayanıklılık seviyelerinin ölçüldüğü insan santrifüj (dairesel dönme hareketi gerçekleştiren makine) laboratuvarında (G-Lab) testler uygulandı.

Adayların eğitim alıp testlere tabi tutulduğu USAEM Başkanlığı kapılarını açtı. AA ekibi, "uzay yolcusu" adaylarına uygulanan testlerin savaş pilotlarına verilmesi sırasında merkezi görüntüledi.

Uçuş fizyolojisi eğitiminden geçiriliyor

Uçuş fizyolojisi eğitiminden geçiriliyor

USAEM'de hava ve uzay hekimliği uzmanı olarak görev yapan Yarbay Nazım Ata, AA muhabirine, merkezin Türkiye'nin tek, dünyanın ise sayılı uçuş fizyolojisi eğitim merkezi olduğunu söyledi.

USEAM Başkanlığının hem Türkiye'deki tüm askeri ve sivil uçuculara, aynı zamanda dost ve müttefik ülke uçucularına uçuş fizyolojisi eğitimleri verdiğini anlatan Ata, şöyle devam etti:

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Anahtar Kelimeler:
uzay Eskişehir Türkiye

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