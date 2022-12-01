"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" için heyecan dorukta! Adaylar ise Eskişehir'de böyle eğitiliyor

İlk Türk uzay yolcusu için geri sayım başladı, heyecan ise dorukta! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlatması üzerine https://uzaya.gov.tr/ internet adresinden başvurular kabul edildi. Başvuranlar arasından Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için gerekli şartları taşıyanlar belirlendi.
"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" olmak için seçilen adaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı USAEM Başkanlığında insan faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indirilmesi için pilotlara uyguladığı bazı özel eğitimlerden geçirildi.
USAEM'de akademik eğitim verilen adaylara, alçak basınç odasında 25 bin fit irtifa basıncı ve G kuvvetine (ani hız değişimleri ve manevralar sırasında pilotların maruz kaldığı kuvvet) dayanıklılık seviyelerinin ölçüldüğü insan santrifüj (dairesel dönme hareketi gerçekleştiren makine) laboratuvarında (G-Lab) testler uygulandı.
Adayların eğitim alıp testlere tabi tutulduğu USAEM Başkanlığı kapılarını açtı. AA ekibi, "uzay yolcusu" adaylarına uygulanan testlerin savaş pilotlarına verilmesi sırasında merkezi görüntüledi.
USAEM'de hava ve uzay hekimliği uzmanı olarak görev yapan Yarbay Nazım Ata, AA muhabirine, merkezin Türkiye'nin tek, dünyanın ise sayılı uçuş fizyolojisi eğitim merkezi olduğunu söyledi.
USEAM Başkanlığının hem Türkiye'deki tüm askeri ve sivil uçuculara, aynı zamanda dost ve müttefik ülke uçucularına uçuş fizyolojisi eğitimleri verdiğini anlatan Ata, şöyle devam etti: