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Türkiye onları yapılan yüz nakilleriyle tanımıştı! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın hayatı 10 yılda değişti: Çocuklar beni görünce korkup ağlıyordu

07.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye onları yapılan yüz nakilleriyle tanıdı. Aradan geçen zamanla Uğur Acar ve Turan Çolak'ın da hayatları değişti. Henüz 40 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ına yakınının yandığını söyleyen Uğur Acar, ""Aileler gezerken yanlarındaki çocukları beni görünce korkup ağlıyordu. Buna çok üzülüyordum, yıpranıyordum" dedi. Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan kişi olan Turan Çolak ise "Nakilden sonra yeniden doğmuş gibi oldum" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 2012'de yüz nakili yapılan Uğur Acar ve Turan Çolak yeni görüntüleriyle 10 yıldır farklı bir hayat sürdürüyor. Henüz 40 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ına yakınının yandığını söyleyen Uğur Acar, "Çocukların yolda beni görünce korkmaması ve kendi kimliğime kavuşmam beni inanılmaz mutlu etti" dedi. İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan kişi olan Turan Çolak ise "Gözüm, kaşım, kulağım yoktu. Kulağım olmadığı için güneş gözlüğü takamamıştım. Şimdi hep gözlük takıyorum. İçimde kalan her şeyi yapıyorum" açıklamasını yaptı.

"İNSANLAR FARKLI LAKAPLARLA HİTAP EDİYORDU"

Acar, henüz 40 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ına yakınının yandığını söyledi. Manavgat'ın Gebece Köyü'nde 8 yıl eğitim aldığını belirten Acar, kendisine insanların "yanık" gibi farklı lakaplarla hitap ettiğini, bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti.

"ÇOCUKLAR BENİ GÖRÜNCE KORKUP AĞLIYORDU"

"ÇOCUKLAR BENİ GÖRÜNCE KORKUP AĞLIYORDU"

Köydeki arkadaşlarının söylediklerini hep içine attığını dile getiren Acar, "Aileler gezerken yanlarındaki çocukları beni görünce korkup ağlıyordu. Buna çok üzülüyordum, yıpranıyordum. Yüz nakli olmayı bunun için çok istedim. Türkiye'nin ilk yüz nakli hastası olunca 'Uğur Acar' ismime kavuştum. Artık lakapla değil 'Uğur' diye bana sesleniyorlar. Çocukların yolda beni görünce korkmaması ve kendi kimliğime kavuşmam beni inanılmaz mutlu etti." diye konuştu.

"ARTIK KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

"ARTIK KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Nakil ile farklı bir dünyaya adım attığını aktaran Acar, duygularını, "Benim için hayat nakilden önce ve sonra diye değişiyor. Bir dünyada yıpranıyorsunuz ama öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Aynaya bakınca yüzüm çok hoşuma gidiyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata daha pozitif enerjiyle bakıyorum." diye anlattı.

Acar, işe girmesinden sonra organ nakli derneğinde görevler aldığını, nakil bekleyen hastalara yardımcı olmak ve moral vermek için çabaladığını kaydetti.

"NAKİLDEN SONRA YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM"

"NAKİLDEN SONRA YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM"

İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan kişi olan Turan Çolak da nakilden önce topluma karışmakta zorluk çektiğini belirtti. İnsanların bakışları nedeniyle bir restoranda yemek bile yiyemediğini ifade eden Çolak, şunları söyledi:

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Uğur Acar yüz nakli

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