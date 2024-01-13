Türkiye şehitlerine ağlıyor... Yürek dağlayan sözler: Peygamber efendimize komşu oldun oğlum

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi memleketi Amasya'ya getirildi. Ayrıca şehit olan sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazeleri ise memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.



