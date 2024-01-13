Türkiye şehitlerine ağlıyor... Yürek dağlayan sözler: Peygamber efendimize komşu oldun oğlum

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi memleketi Amasya'ya getirildi. Ayrıca şehit olan sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazeleri ise memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.
29 yaşındaki Aslan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken, annesi Hava da, “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum” sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi. Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından uçakla Kahramanmaraş'a getirilen sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazelerini havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, yerel yöneticiler ile şehitlerin yakınları karşıladı.