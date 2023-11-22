Türkiye'ye doğru yaklaşıyor! Hafta sonu için 'bomba siklon' uyarısı... Hava durumu için dikkat çeken son tahmin

Türkiye, Kasım ayının ortasıyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Özellikle havaların aniden soğumasıyla kış, yüzünü göstermeye başlarken, geçtiğimiz hafta sonu rüzgarın kuvvetli esmesi ve yoğun yağış sebebiyle birçok kentte hayat olumsuz etkilenmişti.
EREĞLİ KABUSU YAŞADI
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denizde fırtına sebebiyle bir gemi batarken, 4 kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 11 gemi personeli için arama çalışmaları başlatılmıştı. Ereğli, afet bölgesi ilan edilmişti.
İSTANBUL'A KAR UYARISI YAPILDI
Yurdun bazı yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüşürken, İstanbul için de kar yağışı uyarısı gelmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.
'BOMBA SİKLON RİSKİ VAR'
Sosyal medyadaki meteoroloji sayfası Hava Forum ise bu hafta sonu da hava şartlarının tehlikeli olabileceğini belirtti. Yapılan uyarıda ‘Bomba Siklon riski var' denildi.
Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi;“Cumartesi gecesi ve pazar sabahı için Türkiye'ye doğru yaklaşan bir "Bomba Siklon" riski var. Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur. Bu hafta sonunun gündemi yine yıkıcı bir fırtına ve yağış olabilir.”