TUS ve STS Tıp başvuruları ne zaman başlayacak? TUS ve STS tıp başvuru ücretleri ne kadar?

Tıp öğrencileri ve mezunları tarafından TUS ve STS sınavları hakkındaki detaylar merak ediliyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği TUS ile STS TIP 2021 sınavı başvuruları için araştırmalar yapılmaya başlandı. Sınava girecek adaylar "TUS başvuruları ne zaman?", "STS başvuruları ne zaman?" gibi soruları merak ediyor. Ayrıca sınavlardaki ücretlendirme de merak konusu oldu. Peki TUS ve STS Tıp başvuruları ne zaman başlayacak?

TUS ve STS Tıp başvuruları ne zaman başlayacak?

Tıpta uzmanlık sınavı olarak da bilinen TUS ve Yurtdışı Yükseköğretim Diploması Denkliği İçin Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı ismiyle ÖSYM tarafından yılda iki kez uygulanan STS Tıp sınavının başvuru ve sınav tarihleri merak edilmeye başlandı.

ÖSYM tarafından her sene hazırlanan sınavlar arasında bulunan TUS ve STS sınavı hakkındaki detaylar tıp öğrencileri tarafından merak edilmeye başlandı.

TUS başvuruları ne zaman? Kısaca branş seçme sınavı olarak da lanse edilen TUS sınavının ilk dönem başvuru tarihleri 02.02.2021-10.02.2021 arasında olmuştu. Sınav ise 21 Mart'ta düzenlenmişti. 2. Dönem TUS sınavı başvuru tarihleri ise 13.07.2021- 29.07.2021 tarih aralığında olacak. İlk dönemde TUS 1. Dönem sınavına katılacak olan adaylar her oturum için 250 TL ödemişlerdi. İkinci dönemde benzer bir ücretlendirme olacağı tahmin ediliyor.

2. Dönem TUS sınavı 05.09.2021 tarihinde gerçekleşecek.