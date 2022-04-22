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Tüylerinizi yanlış alıyor olabilirsiniz! Kadınların sıklıkla yaptığı hatalar

22.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu tüylerden kurtulmanın birçok yolu bulunuyor. Ama en hızlı ve hesaplı yöntemler arasında tıraş bıçağı ile almak yer alıyor. Tıraş bıçağı ile istenmeyen tüylerden arınmak kolay olsa da çoğu zaman yanlış tekniklerin uygulanması batık oluşumuna neden olabiliyor.

İstenmeyen tüyler kollarda, bacaklarda, kol altında ve genital bölgede rahatsız edici görüntülere, hijyenin tam olarak sağlanmamasına ve kötü kokulara neden olabiliyor. Bu sebeple özellikle kol altı ve genital bölgedeki tüylerin düzenli olarak alınması gerekiyor. Tüylerden kurtulmak için birçok farklı yöntem deneniyor. Bu yöntemler arasında bulunan tıraş bıçağı sıklıkla kullanılsa da genellikle bir sürü tıraş hatası yapılıyor. Bu hatalar cildin tahriş olmasına, yaralanmasına ve batık oluşumuna sebep olabiliyor. İşte Hürriyet'in haberine göre sıklıkla yapılan hatalar...

TIRAŞ OLURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DOĞRU TIRAŞ BIÇAĞINI TERCİH EDİN

DOĞRU TIRAŞ BIÇAĞINI TERCİH EDİN
İstenmeyen tüyleri yok etmek için tıraş bıçağı satın alırken "Nasılsa kullanıp atacağım" deyip en ucuzunu almayın. En uygun fiyatlılar genelde tek bıçaklı olurlar ve bu da üç bıçaklı olanlarla kıyaslanamaz. Tüyleri istediğiniz pürüzsüzlükte alamayan tek bıçaklılar tamamen zaman kaybı olacaktır.

KÜVETTE TIRAŞ OLMAYIN

KÜVETTE TIRAŞ OLMAYIN
Duş sırasında tıraş olmak doğrudur ancak aynı şeyi küvet için söyleyemeyiz. Eğer banyonuzda küvet varsa ve siz de küvette uzunca bir vakit geçirdikten sonra tıraş oluyorsanız beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ilık bir banyo kıl köklerini yumuşatır ve tıraşı kolaylaştırır. Küvette uzun zaman geçirmek ise cildin şişmesine yol açar. Cildiniz şişken tıraşlarsanız şişlikler indiğinde pürüzsüz yerine tamamen temizlenmemiş bir cilt ile karşılaşırsınız.

ASLA KURU TIRAŞ YAPMAYIN

ASLA KURU TIRAŞ YAPMAYIN
Eğer tüylerinizi hızlıca almak isterken kuru tıraş yapıyorsanız sakın yapmayın! Kuru cildi tıraş etmek cilt hasarlarına, tahrişe ve hatta yaralara neden olabilir. Öte yandan kuru halde tıraşlarken cildinizi kesme riskiniz çok fazladır.

TIRAŞ YAPMADAN ÖNE İYİCE TEMİZLEYİN

TIRAŞ YAPMADAN ÖNE İYİCE TEMİZLEYİN
Bacaklarınızı ıslatıp, tıraş kremi sürüp işe koyulmak mantıklı gibi görünse de bundan önce yapmanız gereken bir şey daha var; cildinizi iyice temizlemek. Bir sabun yardımı ile tıraş olacak bölgeyi güzelce temizleyin, tıraşlama işlemine öyle geçin. Cildinizde biriken bakterileri temizlemeden tıraş bıçağı kullanmak kulağa pek de sağlıklı gelmiyor, değil mi?

TIRAŞ BIÇAĞINI ÇIKIŞ YÖNÜNE GÖRE UYGULAYIN

TIRAŞ BIÇAĞINI ÇIKIŞ YÖNÜNE GÖRE UYGULAYIN
Amerikan Dermatoloji Akademisi, tıraş bıçağının oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçmenin temel adımının, bıçağı doğru yönde kullanmak olduğunu söylüyor. Pek çok kadın tıraş olurken en sık bu hatayı yapıyor, bıçağı yanlış yöne uyguluyor. Tüylerinizin çıkış yönüne bakın; aşağıya doğru bakıyorlarsa bıçağı da yukarıdan aşağıya doğru uygulayın.
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