Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? İlk raporda sonuçlar geldi!

Tuz Gölü'nde flamingoların hayatını kaybetmesi sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Flamingoların ölümüne ilişkin sulak alanlar incelenerek ilk araştırma yapıldı. İncelemlerin sonucu ve ayrıntıları Bakan Pakdemirli tarafından paylaşıldı. Peki Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü?

Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü?

Tuz Gölü'nde yaşanan flamingo ölümleriyle ilgili yapılan incelemeler sonlandı.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir zehirlenme şüphesine rastlanmadı. Her sene olduğu gibi bu sene de göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldüğü gölle ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.

Çokça konuşulan görüntüler sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, Tuz Gölü'ndeki yavru flamingoların ölümüyle ilgili olarak inceleme başlattı.

İlk incelemelerde ortaya çıkan sonuçlarla ilgili haberleri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zehirlenme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve "İlk incelemelerden çıkan raporların sonuçlarına göre bin kadar yavru flamingo öldü. Flamingo ölümlerine ilişkin herhangi bir zehirlenme durumuna rastlanmadı" şeklinde konuştu.