"TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı yayınlandı mı?" , "2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? " soruları sınava giren yüz binlerce öğrencinin merak ettiği ortak konu olarak karşımıza çıkıyor. 81 ilde YKS heyecanı devam ediyor. Öğrenciler sınavda yaptığı soruları karşılaştırmak, doğruyu yanlışı sonuçların açıklanacağı günden önce tahmin etmek için sınav sorularının yayımlanmasını bekliyor. İşte ayrıntılar...