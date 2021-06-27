"TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı yayınlandı mı?" , "2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? " soruları sınava giren yüz binlerce öğrencinin merak ettiği ortak konu olarak karşımıza çıkıyor. 81 ilde YKS heyecanı devam ediyor. Öğrenciler sınavda yaptığı soruları karşılaştırmak, doğruyu yanlışı sonuçların açıklanacağı günden önce tahmin etmek için sınav sorularının yayımlanmasını bekliyor. İşte ayrıntılar...
AYT soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak?
YKS'nin 2. oturumu olan AYT bugün 10.15'te başladı. Sınav 180 dakika sonra 13.15'te sona erecek.
2021 YKS soruları ve cevapları sınavların bitiminin ardından ÖSYM AİS üzerinden erişilebilir olacak.
YDT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS'nin 3. oturumu olan YDT bugün (27 Haziran) gerçekleşecek. YDT 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sonra, 17.45'te sona erecek.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının belli olacağı tarihe ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı bildirildi.
SINAVA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'nün yaptığı açıklamalara göre YKS sınavlarına toplamda 2 milyon 607 bin 903 aday başvuru yaptı.
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