Uçurumun eşiğinde mahsur kaldı! Film gibi operasyon

Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesinde bulunan kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki 2 çocuk annesi H.K., gittiği kayalık alanda dengesini kaybederek aşağı kaydı. Genç kadın şans eseri kayanın çıkıntısında durarak hayatta kaldı.

4 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

200 metrelik uçurumun eşiğindeki kadını fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu yere ulaşımın olmadığını tespit etti. Bu sırada jandarma ve sağlıkçılar kadın ile iletişimini sürdürürken, itfaiye ekipleri de makaralı halat sistemini kurdu.

Ardından olay yerinde bulunan ekipler itfaiye çavuşu Atilla Aytekin, halat ile kayalıktan aşağı sarkıtıldı. Kurtarma halatına bağlanan kadın, yukarıda sıralanan ekipler tarafından koordineli bir şekilde çekildi.

Güvenli bölgeye çıkartılan ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen kadına, hazır bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.