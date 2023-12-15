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Ukrayna'dan korkunç görüntüler! Kameralar kayıttaydı: Milletvekili yerel meclis toplantısının yapıldığı odada el bombası patlattı.. 1 ölü, 6'sı ağır 26 yaralı

15.12.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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Ukrayna'dan gelen görüntüler, izleyen herkesi dehşete düşürdü. Zakarpatya bölgesinde Keretsky köy meclisinin toplantısının yapıldığı odada meydana gelen korkunç olayda, sonradan milletvekili olduğu belirtilen bir kişi 3 el bombası patlattı. Pimi çekip odanın içine attığı ve patlamaların meydana geldiği olayda 1 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 26 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde yaşanan bir olay, akılalmaz bir faciayı gözler önüne serdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada milletvekili olarak belirtilen bir kişi toplantı yapılan odada el bombalarını patlattı. İşte o dehşetin görüntüleri ve tüm ayrıntıları...


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UKRAYNA’DA BİR KİŞİ KÖY MECLİSİNDE 3 ADET EL BOMBASI PATLATTI

Ukrayna’nın Zakarpatya bölgesinde bir kişi, Keretsky köy meclisinin toplandığı odaya girerek elindeki 3 adet el bombasının pimi çekip odanın içine attı.

Meydana gelen patlamalar sonrasında saldırgan yaşamını yitirdi, 6’sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Ukrayna polisi tarafından bugün yapılan açıklamada “Zakarpatya bir kişi Keretsky köy meclisi binasında el bombalarını patlattı: polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor” denildi.

Olay sonucunda 6'sının durumu ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığını belirten polis, el bombalarını patlatan kişinin sağlık ekiplerinin ilk yardımına rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, köy meclisindeki toplantıda el bombaları patlatan kişinin bir milletvekili olduğu belirtildi. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna bomba
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