Ukrayna'dan korkunç görüntüler! Kameralar kayıttaydı: Milletvekili yerel meclis toplantısının yapıldığı odada el bombası patlattı.. 1 ölü, 6'sı ağır 26 yaralı

Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde yaşanan bir olay, akılalmaz bir faciayı gözler önüne serdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada milletvekili olarak belirtilen bir kişi toplantı yapılan odada el bombalarını patlattı. İşte o dehşetin görüntüleri ve tüm ayrıntıları...