Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'un, aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüyle uzun süre gündemde kalmış ve uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanmış, 18 gün önce tahliye edilmişti.
Ümitcan Uygun kimdir?
Ümitcan Uygun'un adı, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın ölümüyle duyuldu. Uygun Ankara'da yaşıyor.
Ümitcan Uygun aslen Yozgat Yerköylü. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi.
Uygun'un, Aleyna Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videosu sosyal medyada büyük tepki almıştı.
22 yaşındaki Uygun, Aleyna Çakır olayının takipçisi olan Müge Anlı'yı tehdit etmişti.