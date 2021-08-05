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  4. Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun kaç yaşında ve nereli?

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun kaç yaşında ve nereli?

05.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un, aynı evde kaldığı Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Bu haberin ardından Ümitcan Uygun'un kim olduğu sorgulanmaya başlandı. Ümitcan Uygun'un adı, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın ölü bulunmasının ardından duyuldu.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'un, aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüyle uzun süre gündemde kalmış ve uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanmış, 18 gün önce tahliye edilmişti.

Ümitcan Uygun kimdir?

Ümitcan Uygun'un adı, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın ölümüyle duyuldu. Uygun Ankara'da yaşıyor.
Ümitcan Uygun aslen Yozgat Yerköylü. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi.
Uygun'un, Aleyna Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videosu sosyal medyada büyük tepki almıştı.
22 yaşındaki Uygun, Aleyna Çakır olayının takipçisi olan Müge Anlı'yı tehdit etmişti.
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kadın cinayeti Aleyna Çakır

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