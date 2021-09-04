Üniversite elektronik kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite e kayıt nasıl yapılıyor?

Üniversite tercih sonucunun belli olmasının ardından milyonlarca üniversite öğrencisini üniversite kayıt süreci bekliyor. E kayıt ve okulda kayıt işlemlerinin ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği belli oldu. E kayıtlar bugün itibarıyla alınmaya başlandı. E kayıt, öğrencinin kayıt yaptırmaya hak kazandığı üniversite tarafından belirtilen belgelere ve tarihlere göre alınıyor. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Üniversiteye kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin, kayıt için belirlenen süre zarfında kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde öğrenciler kayıt hakkını kaybeder.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIYOR?
Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçer. Elektronik kayıt olarak da bilinen e kayıt, online veya internetten kayıt olarak adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.
E-kayıtlar e-Devlet üzerinden alınır. E-kayıt işlemi “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresinden gerçekleştirilebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanması gerekiyor.
Üniversite kaydına hak kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme ya da tek ders sınava girmesi gereken adayların da açıklanan tarihler arasında yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılmalıdır.
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