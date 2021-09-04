Üniversite elektronik kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite e kayıt nasıl yapılıyor?

Üniversite tercih sonucunun belli olmasının ardından milyonlarca üniversite öğrencisini üniversite kayıt süreci bekliyor. E kayıt ve okulda kayıt işlemlerinin ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği belli oldu. E kayıtlar bugün itibarıyla alınmaya başlandı. E kayıt, öğrencinin kayıt yaptırmaya hak kazandığı üniversite tarafından belirtilen belgelere ve tarihlere göre alınıyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Üniversiteye kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin, kayıt için belirlenen süre zarfında kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde öğrenciler kayıt hakkını kaybeder.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIYOR? Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçer. Elektronik kayıt olarak da bilinen e kayıt, online veya internetten kayıt olarak adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

E-kayıtlar e-Devlet üzerinden alınır. E-kayıt işlemi “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresinden gerçekleştirilebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanması gerekiyor.