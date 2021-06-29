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  4. Ünlü siyasetçilere özel olarak hazırlıyor! 38 yıllık yorgancı mesleğini geleceğe taşımak istiyor

Ünlü siyasetçilere özel olarak hazırlıyor! 38 yıllık yorgancı mesleğini geleceğe taşımak istiyor

29.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yorgancılık yapan Gökhan Lofçalı, Türkiye'nin en dikkat çeken yorgancıları arasında yer alıyor. Lofçalı'yı bu denli öne çıkaransa 90'lı yılların siyasetçilerine özel olarak hazırladığı yorganlar olmuş. Türkiye dışındaki siyasetçilere de yorgan diken Lofçalı, yorgancılık işine çok küçük yaşlarda başlamış. İşini severek yaptığını söyleyen Lofçalı, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğundan yakınarak gençlerin yönlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Kilis’ten Eskişehir’e gelerek çocukluğundan bu yana emek verdiği yorgancılığa devam eden Gökhan Lofçalı, 90'lı yılların siyasetçileri Beşer Esad, Turgut Özal, Tansu Çiller ve Süleyman Demirel gibi isimlere yorgan dikmiş olmasıyla dikkatleri çekiyor.

Eskişehir’e 4-5 yıl önce gelen Gökhan Lofçalı, 7 yaşından beri yorgancılık yapıyor. Çocukluk yıllarını Kilis’te çırak olarak geçiren 45 yaşındaki Lofçalı, Eskişehir’de kalfa olarak mesleğini geleceğe taşımayı hedefliyor. Kilis’teki ustasının yanında Beşer Esad, Turgut Özal, Tansu Çiller, Süleyman Demirel gibi isimlere yorgan diktiğini anlatan Gökhan Lofçalı, mesleğini sevdiğini söylüyor. Yorgancılığın geleceğinden endişe duyan Lofçalı’nın tek isteği ise kurslarla gençlerin mesleğe yönlendirilmesinin sağlanması.

Ünlü siyasetçilere özel yorgan dikti!

Kaliteli yorganın yün ve pamukla yapıldığını belirten ve 90'lı yılların siyasetçilerine yorgan diken Gökhan Lofçalı, “Yaklaşık 4-5 sene önce Kilis’ten geldim. 7 yaşından beri bu işin içindeyim. Yıllardır devam ediyorum yorgancılığa. Sağlığını düşünen insanların yünü ve pamuğu tercih etmesi gerekiyor. Bazıları elyaf olan hazır yorganlardan istiyor. İçinde ne olduğu belli değil. Plastikten yapılıyor. Ama bizim yaptığımız yüzde 100 doğal. Beşer Esad, Turgut Özal, Tansu Çiller, Süleyman Demirel gibi isimlere yorgan diktim. İstanbul’a ve Ankara’ya fuarlara gittim” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİ YÖNLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

"GENÇLERİ YÖNLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"
İşini severek yaptığını ve kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleğin yaşamasını isteyen Lofçalı, sektörün devam edebilmesi için kurslar açılmasını ümit ettiğini söyledi. İşte Lofçalı'nın o açıklaması:
“Herhangi bir kafeye gittiğinizde üniversite mezunu garsonlar var. Elinde mesleği yok. Herkes masa başında iş istiyor. Gençleri yönlendirmemiz gerekiyor. Kurslarla birlikte gençleri mesleklere yönlendirmek gerekiyor. Gençleri gördüğüm zaman ben üzülüyorum.” (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kilis
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